ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாப்பிள்ளை ரூ.5 கோடி.. எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாப்பிள்ளை ரூ.25 லட்சம்.. இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை ரேட்
இந்திய திருமண சந்தையில் வரதட்சணை சட்டம் ரீதியாக தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும், மணமகனின் படிப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பை அடிப்படையாக கொண்ட 'மறைமுக வரதட்சணை ரேட் கார்டு' இன்னும் சமூகத்தை உலுக்கி வருகிறது.
குறிப்பாக ஐஏஎஸ், ஐஐடி பட்டதாரிகள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களின் திருமண மதிப்பு, அவர்களின் தகுதிக்கு ஏற்பத் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எஸ்.எஸ்.சி தேர்வில் வென்ற ஒரு சாதாரண அரசு ஊழியர், தனது மாத சம்பளம் 35,000 ரூபாயாக இருந்தாலும், தனது வரதட்சணை சந்தை மதிப்பு 25 லட்சம் ரூபாய் என பெருமிதம் கொள்ளும் அவல நிலை நீடிக்கிறது.
பீகார், உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு 1 கோடி முதல் 5 கோடி ரூபாய் வரையிலும், மருத்துவர்கள் மற்றும் பொறியாளர்களுக்கு பல லட்சங்களிலும் வரதட்சணை பேரம் பேசப்படுகிறது.
2024ஆம் ஆண்டு தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பக தரவுப்படி, இந்தியாவில் நாளொன்றுக்கு 16 பெண்கள் வரதட்சணை கொடுமையால் இறக்கின்றனர். தற்போதைய நவீன சூழலில், பெற்றோர்கள் தங்களின் பெண் குழந்தைகளையும் லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து உயர் கல்வி படிக்க வைத்தாலும், திருமண சந்தையில் மணமகன் வீட்டாரின் 'எதிர்பார்ப்பு' என்ற பெயரிலான வரதட்சணை சுரண்டல் மட்டும் மாறவில்லை.
கல்வி மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்த பின்பும், திருமணத்தை ஒரு வணிக பரிவர்த்தனையாக மாற்றும் இந்தச் சீர்கேடு இந்தியாவின் சமூக அவலத்தை அப்பட்டமாக காட்டுகிறது.
மத்திய பொதுப்பணி ஆணையத்தின் குடிமைப் பணிகளுக்கான Prelims தேர்வு நாளை, மே 24 ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வு காலை 9:30 முதல் 11:30 வரை மற்றும் மதியம் 2:30 முதல் 4:30 வரை என இரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படவுள்ளது. தேர்விற்கு வரும் விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களின் ஹால் டிக்கெட் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற அடையாள அட்டை அதாவது ஆதார், பான் கார்டு அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆகியவற்றை தவறாமல் எடுத்து வர வேண்டும்.
டெல்லிக்கும் உத்தர பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவிருக்கும் நொய்டா சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கும் இடையேயான பயண நேரத்தை வெறும் 21 நிமிடங்களாக குறைக்கும் அதிவேக பிராந்திய விரைவு ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்திற்கு உத்தர பிரதேச அரசு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக உ.பி. தொழில்துறை அமைச்சர் நந்த் கோபால் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.