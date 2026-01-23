வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (12:26 IST)

160 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தப்பித்த தினம்.. நினைவு கூறும் நெட்டிசன்கள்..!

இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் தப்பித்தல் படலம், எக்காலத்திற்கும் ஊக்கமளிக்கும் ஒரு வீரகாவியம். 1941-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 17-ஆம் தேதி நள்ளிரவில், கொல்கத்தாவின் எல்ஜின் ரோடு இல்லத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் கடும் கண்காணிப்பையும் மீறி நேதாஜி வெளியேறினார். இன்று  அவரது 129-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வேளையில், அந்த துணிச்சலான பயணத்தை நினைவு கூர்வது அவசியமாகிறது.
 
முகமது ஜியாவுதீன் என்ற காப்பீட்டு அதிகாரி வேடத்தில், நீண்ட தாடி மற்றும் உடையில் அடையாளத்தை மறைத்துக்கொண்டு தனது மருமகன் சிசிர் குமார் போஸுடன் காரில் தப்பினார். பீகாரின் கோமோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து புகழ்பெற்ற 'கல்கா மெயில்' ரயிலில் ஏறி பெஷாவர் சென்றார். அங்கிருந்து காபூல் மற்றும் மாஸ்கோ வழியாக பெர்லினை அடைந்த நேதாஜி, சர்வதேச ஆதரவை திரட்டி ஆசாத் ஹிந்த் ஃபௌஜ் எனப்படும் இந்திய தேசிய ராணுவத்தை உருவாக்கினார்.
 
ஆங்கிலேய அரசு நேதாஜி காணாமல் போனதை ஜனவரி 26-ல்தான் உணர்ந்தது. ஆனால் அதற்குள் அவர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் எல்லைகளை தாண்டியிருந்தார். 160 ஆண்டுகால வரலாற்றை கொண்ட கல்கா மெயில், ஒரு தேசத்தின் தலைவிதியை மாற்றிய பயணத்தின் மௌன சாட்சியாக இன்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. நேதாஜியின் இந்த வெளியேற்றம் ஒரு 'தப்பித்தல்' அல்ல, மாறாக இந்திய சுதந்திரத்தை நோக்கிய ஒரு மாபெரும் 'முன்னேற்றம்' ஆகும்.
 
Edited by Siva

