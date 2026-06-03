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மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையே பாஜக முடிச்சிடுச்சு.. ஸ்டாலினின் அரசியல் வாழ்க்கையை விஜய் முடிச்சிட்டாரு.. நாடு சுத்தமாகி கொண்டு வருகிறது.. அரசியல் விமர்சகர்கள்
இந்திய அரசியல் களம் தற்போது பிராந்திய அளவில் மாபெரும் ஆளுமை மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையும் செல்வாக்கையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி திட்டமிட்ட அரசியல் வியூகங்கள் மூலம் பெரும் சரிவுக்கு கொண்டு சென்று முடித்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பாஜக, பிராந்தியக் கட்சிகளை ஒடுக்குவதில் தீவிரமாக இருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும், சில மாநிலங்களில் இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் நேர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
மறுபுறம், தமிழ்நாட்டில் திமுகவின் வாரிசு அரசியலுக்கும், மு.க.ஸ்டாலினின் நீண்ட கால அரசியல் சகாப்தத்திற்கும் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எழுச்சியானது திமுகவின் வாக்கு வங்கியையும், அதன் கூட்டணி பலத்தையும் முற்றிலுமாக சிதறடித்துள்ளதாக தெரிகிறது.
பாரம்பரிய மற்றும் ஊழல் புகார்களில் சிக்கிய பழைய தலைவர்கள் ஓரங்கட்டப்பட்டு, புதிய மற்றும் தூய்மையான ஆளுமைகள் களம் காண்பதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த இந்திய அரசியலும், நாடும் மெல்ல மெல்ல சுத்தமாகி தூய்மையான பாதையை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva
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மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையே பாஜக முடிச்சிடுச்சு.. ஸ்டாலினின் அரசியல் வாழ்க்கையை விஜய் முடிச்சிட்டாரு.. நாடு சுத்தமாகி கொண்டு வருகிறது.. அரசியல் விமர்சகர்கள்
இந்திய அரசியல் களம் தற்போது பிராந்திய அளவில் மாபெரும் ஆளுமை மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக தனது அசைக்க முடியாத ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் வாழ்க்கையையும் செல்வாக்கையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி திட்டமிட்ட அரசியல் வியூகங்கள் மூலம் பெரும் சரிவுக்கு கொண்டு சென்று முடித்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
யார் சொன்னது அதிமுகவுக்கு வாக்கு குறைஞ்சிருச்சுன்னு.. தவெகவை அடுத்து அதிமுகவுக்கு மட்டும் தான் வாக்கு அதிகரிச்சிருக்கு... புள்ளி விவரங்கள்..
தமிழக அரசியல் களம் 2024 மற்றும் 2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையே ஒரு மாபெரும் வாக்கு வங்கி மாற்றத்தை சந்தித்துள்ளது என்பதை புள்ளி விவரங்கள் மிகத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இந்த புள்ளி விவரங்களின்படி தமிழக வெற்றி கழகம் 2026 இல் 34.92 சதவீத வாக்குகளை பெற்று, தமிழ்நாட்டின் முதன்மை அரசியல் சக்தியாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.