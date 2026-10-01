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  4. Telangana Woman Stranded in Oman After Fake Job Offer; KTR Seeks Govt Intervention
Written By SIVA SIVA

வீட்டு வேலை என்று ஓமன் சென்ற இளம்பெண் தவிப்பு.. தூதரகம் மூலம் இந்தியாவுக்கு வரவழைக்கப்படுவாரா?

தெலங்கானா பெண் ஓமன்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (11:09 IST)
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ஓமன் நாட்டில் வீட்டு வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி ஏமாற்றப்பட்டு, கடந்த ஒரு ஆண்டாக அங்கே தவித்து வரும் தெலங்கானா பெண்ணை மீட்க கோரி பிஆர்எஸ் கட்சியின் செயல் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே.டி.ராமாராவ் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
 
தெலங்கானாவின் விகாராபாத் மாவட்டத்தை சேர்ந்த துப்புடு லட்சுமி என்ற பெண், போலி முகவர்கள் மூலமாக ஓமன் நாட்டின் மஸ்கட் நகரத்திற்கு சென்றுள்ளார். அவருக்கு அங்கே தங்குமிடம், வேலை மற்றும் சம்பளம் எதுவும் வழங்கப்படாமல் ஏஜென்சியால் கைவிடப்பட்டுள்ளார். இதனால் கடும் உடல்நல குறைவாலும் மன உளைச்சலாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அவர், தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகிறார்.
 
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தெலங்கானா மாநில தலைமைச் செயலாளருக்கு கேடிஆர் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், ஓமனில் உள்ள இந்திய தூதரக தொடர்புகொண்டு லட்சுமிக்கு தேவையான சட்ட உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்றும், அவரை உடனடியாக இந்தியாவுக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலும், இந்த ஏமாற்று வேலையில் ஈடுபட்ட ஏஜென்ட்களின் விவரங்களையும் அவர் அளித்துள்ளார்.
 
போலி வேலைவாய்ப்பு முகவர்களை நம்பி வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இந்தியர்கள் அவதிப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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