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கொலை செய்வது எப்படி? யூடியூப் பார்த்து ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேரை கொலை செய்த இளைஞர்.. 4 நாளில் பிடிபட்டார்...
தெலங்கானா மாநிலம் நல்கொண்டா மாவட்டத்தில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை, வெறும் நான்கு நாட்களில் காவல்துறையினர் அதிரடியாக துப்புதுலக்கியுள்ளனர்.
சொத்துத் தகராறு, கடன் பிரச்சினை மற்றும் தனிப்பட்ட பழிவாங்கும் உணர்ச்சி ஆகியவையே இந்த துயரமான சம்பவத்திற்குக் காரணம் என்று மாவட்ட எஸ்பி சரத் சந்திர பவார் தெரிவித்துள்ளார்.
கொல்லப்பட்ட முகமது சுல்தான், அவரது மனைவி ஹசீனா, மற்றும் அவரது இரு பிள்ளைகளின் சிதைந்த உடல்கள் கடந்த ஜூன் 22 அன்று பூட்டப்பட்ட வீட்டிற்குள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான சையத் அஸ்லம் என்ற கார் ஓட்டுநர், கொலையை எப்படி செய்வது மற்றும் போலீஸாரிடம் சிக்காமல் எப்படித் தப்பிப்பது என்பது குறித்து இணையதளத்தில் யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்து திட்டமிட்டுள்ளார்.
ஹசீனாவிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பி கேட்கும் போது ஏற்பட்ட தகராறும், ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள சொத்து ஆவணங்களைத் திருடும் முயற்சியும் இக்கொலைக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.
கடந்த ஜூன் 19 அதிகாலையில் அஸ்லம் இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளார். பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் அவர்கள் உடலில் பலத்த கத்தி குத்து காயங்கள் இருப்பது உறுதியானது. கொலையை மறைக்க உடல்களை படுக்கை விரிப்பால் சுற்றி, வீட்டை வெளியில் பூட்டிவிட்டு தப்பியுள்ளனர். சிசிடிவி காட்சிகள், மொபைல் டிராக்கிங் மற்றும் தடயவியல் ஆதாரங்கள் மூலம் சையத் அஸ்லம், அவரது மனைவி தபஸும் உட்பட 4 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
Edited by Siva
நிதி, மின்சாரத்தை அடுத்து வேளாண் துறைக்கும் வெள்ளை அறிக்கை.. அமைச்சர் தகவல்..
தமிழக அரசின் முக்கிய துறைகளான நிதி மற்றும் மின்சார துறைகளைத் தொடர்ந்து, தற்போது வேளாண்துறைக்கும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட அரசு தீவிரமாக திட்டமிட்டு வருகிறது. இதன்படி, தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் அவர்கள் விரைவில் இந்த வேளாண்துறைக்கான வெள்ளை அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுவார் என்ற நம்பகமான தகவல் கோட்டை வட்டாரங்களில் இருந்து வெளியாகியுள்ளது.
கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் நேற்று திறந்து வைத்த புதிய பேருந்து நிலையத்தில், தற்போதைய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது நேற்று திறப்பு விழாவின் போது கனிமொழியிடம், "இந்த நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் எதுவும் முறையாக நிற்பதில்லை" என்று புகார் கூறிய அந்த பெண்ணை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் அழைத்து அன்போடு பேசினார்.