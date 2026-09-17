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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (17:01 IST)

வீட்டுக்கு வா!.. மனைவியின் மூக்கை கடித்து துப்பிய கணவன்!.. ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி...

telungana
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (17:03 IST)
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தன்னிடம் கோபித்துக் கொண்டோ, சண்டை போட்டோ மனைவி அவரின் தாய் வீட்டுக்கு செல்வதும் அவரை சமாதானப்படுத்தி கணவன் திரும்பி அழைத்து வருவதும் பல இடங்களில் நடக்கிறது. அப்படி வர மறுக்கும் மனைவியை கணவனே கொலை செய்த சம்பவம் கூட செய்தியாக வெளிவந்திருக்கிறது..

அதுவும் சில இடங்களில் மனைவியோடு சேர்த்து மாமியாரையும் கணவன் கொலை செய்துவிட்டு சிறைக்கு சென்ற சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், தன்னிடம் சண்டை போட்டுவிட்டு தாயின் வீட்டிற்கு சென்ற மனைவி தனது வீட்டிற்கு வர மறுத்தபோது எழுந்த சண்டையில் கணவனே மனைவியின் மூக்கை கடித்து துப்பிய சம்பவம் தெலுங்கானாவின் மஞ்சேரியல் மாவட்டத்தில் நடந்திருக்கிறது. அங்கு கொட்டப்பள்ளி மந்தல் என்கிற கிராமத்தில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.

மணிசந்தர் என்கிற நபரின் மனைவி மமதா கணவரிடம் கோபித்துக் கொண்டு தாயின் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார். அவரை சமாதானப்படுத்தி அழைத்து வர மணிசந்தர் சென்றபோது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அப்போது ஏற்பட்ட சண்டையில் ஆத்திரமடைந்த மணிசந்தர் தனது மனைவி மமதாவின் மூக்கை கடித்து துப்பி விட்டார்.

வலியால் துடித்த மமதாவுக்கு உடனடியாக முதலுதவி செய்யப்பட்டு வாராங்கல்லில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் தற்போது சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகிறார்கள். மனைவின் மூக்கை கணவனே கடித்து துப்பிய சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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