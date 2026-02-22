ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026
ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (10:49 IST)

வாடகை கொடுக்காததால் பள்ளியை பூட்டிய கட்டிட உரிமையாளர்.. தெருவில் நின்ற மாணவ, மாணவிகள்..!
தெலுங்கானா மாநிலம் சித்திபேட்டை மாவட்டத்தில், வாடகை நிலுவை தொகையை வழங்காததால் அரசு தொடக்க பள்ளியின் வகுப்பறைகளை கட்டிட உரிமையாளர் பூட்டிய அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 
 
வர்கல் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட ஜப்பாப்பூர் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வாடகை கட்டிடத்தில் இப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. பல மாதங்களாக காங்கிரஸ் அரசு வாடகையை செலுத்தாததால், ஆத்திரமடைந்த உரிமையாளர் பள்ளி வகுப்பறைகளை பூட்டியுள்ளார். 
 
இதனால் காலையில் பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்கள் வகுப்பறைக்குள் செல்ல முடியாமல் வளாகத்திற்கு வெளியேயே காத்திருக்கும் அவலநிலை ஏற்பட்டது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர் சாலையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 
 
இப்பிரச்சினைக்கு உடனடியாக தீர்வு கண்டு, மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்காத வகையில் பள்ளியை மீண்டும் திறக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

