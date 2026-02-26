வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 26 பிப்ரவரி 2026 (14:00 IST)

துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்.. ரூ.6,000 கோடி அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய செலவு..!

துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்.. ரூ.6,000 கோடி அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய செலவு..!
தெலங்கானா மாநிலம் உருவான 2014-ம் ஆண்டை விட, தற்போது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியச் செலவு நான்கு மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 
 
தற்போது மாதம் ஒன்றுக்குச் சுமார் ரூ.6,000 கோடி அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய செலவாக செலவிடப்படுகிறது. மின் வாரிய தலைமை பொறியாளர்கள் ரூ.7 லட்சம் வரையிலும், மூத்த துப்புரவுப் பணியாளர்கள் ரூ.2 லட்சம் வரையிலும் ஊதியம் பெறுவதாக அரசு தரப்பு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
2023-24 சிஏஜி அறிக்கையின்படி, மாநில வருவாயில் 45% ஊதியம், ஓய்வூதியம் மற்றும் கடன் வட்டிக்கே செலவாகிறது. ஜனவரி 2026 நிலவரப்படி அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 33.67% ஆக உள்ளது. 
 
இருப்பினும், மாநிலத்தின் ஜிஎஸ்டிபி வளர்ச்சி 10%-க்கு மேல் இருப்பதாலும், தனிநபர் வருமானம் உயர்ந்து வருவதாலும் இந்த செலவுகளை சமாளிக்க முடிவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். 2025-26 பட்ஜெட்டில் வருவாய் ரூ.2.30 லட்சம் கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
இரட்டை சகோதரிகளை மணந்த இரட்டை சகோதரர்கள்.. ஒரே மேடையில் மணம் முடித்தனர்..! உறவினர்கள் குழப்பம்..!

தெலங்கானா மாநிலம் காமரெட்டி மாவட்டத்தில் நடந்த அபூர்வ திருமணம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஜய் மற்றும் வினய் என்ற இரட்டை சகோதரர்கள், கீர்த்தனா மற்றும் கீர்த்தி என்ற இரட்டை சகோதரிகளை ஒரே மேடையில் மணம் முடித்தனர்.

இன்ஸ்டாகிராமில் 10 கோடி ஃபாலோயர்கள்.. பிரதமர் மோடியின் புதிய உலக சாதனை!

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைதளத்தில் 10 கோடி ஃபாலோயர்களை பெற்று புதிய வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் மெட்டா நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இந்த தளத்தில் இச்சாதனையை படைத்த முதல் உலகத் தலைவர் மற்றும் அரசியல்வாதி என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

10 தொகுதிகளை கேட்கும் விடுதலை சிறுத்தை!.. திமுக பிளானே வேற!...

தமிழகத்தை பொறுத்தவரை விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கடந்த பல தேர்தல்களிலும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது..

டிவி விவாதங்களில் மொக்கை வாங்கும் தவெக!.. விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு..

ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் போலவே அந்த கட்சி சார்பாக ஊடகங்களில் பேசும் நபர்களும் மிகவும் முக்கியம்.

தவெகவுக்கு போனவங்க அதிமுகவுக்கு திரும்பி வராங்க!. எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு..

நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கிய முதலே திமுகவை தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தார்.

