சனி, 20 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (10:30 IST)

2,081 அரசு பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

தெலுங்கானாவில் அரசு பள்ளிகளின் நிலை குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட புலனாய்வில், 2024-25 கல்வியாண்டில் மட்டும் 2,081 பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட சேரவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இத்தகைய பள்ளிகள் 'பேய் பள்ளிகள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, நல்கொண்டா மாவட்டத்தில் மட்டும் அதிகபட்சமாக 315 பள்ளிகள் மாணவர் சேர்க்கையின்றி முடங்கியுள்ளன.
 
இதற்கு கிராமப்புற மக்கள் நகரங்களுக்கு புலம்பெயர்வதும், சமூக அந்தஸ்துக்காக தனியார் பள்ளிகளை தேடி செல்வதுமே முக்கியக் காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன. 
 
அரசு உள்கட்டமைப்புக்காக நிதி ஒதுக்கினாலும், ஆங்கில வழி கல்வி மற்றும் போதுமான ஆசிரியர்கள் இல்லாததால் பெற்றோர்கள் அரசு பள்ளிகளை புறக்கணிக்கின்றனர். இந்த நிலை தொடர்ந்தால் மூடப்பட்ட பள்ளி கட்டிடங்கள் சமூக விரோத செயல்களுக்கு பயன்படும் அபாயம் உள்ளதாக கிராம மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். 
 
இந்த அறிக்கை தெலுங்கானா அரசின் கல்வித் திட்டங்களுக்கும் தரைமட்ட யதார்த்தத்திற்கும் இடையே உள்ள மிகப்பெரிய இடைவெளியைப் பிரதிபலிக்கிறது.
 
