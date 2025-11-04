செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (10:55 IST)

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு ரூ.30,000.. இலவச மின்சாரம் - தேஜஸ்வி யாதவ் வாக்குறுதிகள்

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு ரூ.30,000.. இலவச மின்சாரம் - தேஜஸ்வி யாதவ் வாக்குறுதிகள்
பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலின் முதல் கட்ட பரப்புரை முடிவில், மகாகத்பந்தன் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ் முக்கிய வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார்.
 
தனது அரசு அமைந்தால், 2026 ஜனவரி 14  அன்று பெண்களுக்குத் தலா ரூ.30,000 வங்கிக்கணக்குகளில் நேரடியாச் செலுத்தப்படும் என்று அவர் அறிவித்தார்.
 
விவசாயிகளுக்குச் சலுகை அளிக்கும் வகையில், குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு மேல், நெல்லுக்குக் குவிண்டாலுக்கு ரூ.300 ஊக்கத்தொகையும், கோதுமைக்குக் குவிண்டாலுக்கு ரூ.400 ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படும் என அவர் உறுதியளித்தார். மேலும், விவசாய பாசனத்துக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
 
பீகார் மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகின்றனர் என்றும், நிதீஷ் குமார் அரசை வீழ்த்த மகாகத்பந்தன் தயாராக உள்ளது என்றும் தேஜஸ்வி யாதவ் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

SIR வாக்காளர் பட்டியலில் 60% பேர் நீக்கப்படலாம்: பாலகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை

SIR வாக்காளர் பட்டியலில் 60% பேர் நீக்கப்படலாம்: பாலகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கைதமிழகத்தில் தொடங்கியுள்ள வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியால் 60% வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கே. பாலகிருஷ்ணன் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளை மீறி வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்த பணி ஆரம்பம்..!

அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளை மீறி வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்த பணி ஆரம்பம்..!அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளை மீறி தமிழகம், புதுச்சேரி உட்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி (SIR) இன்று தொடங்கியுள்ளது.

மேலும் விலை குறைந்த தங்கம்! இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு! - இன்றைய விலை நிலவரம்!

மேலும் விலை குறைந்த தங்கம்! இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு! - இன்றைய விலை நிலவரம்!கடந்த சில மாதங்களாக விலை உயர்ந்து வந்த தங்கம், சமீபமாக விலை குறைந்து வரும் நிலையில் இன்று நேற்றைய விலையை விட மேலும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது.

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைசென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, சென்னை மாநகரம் மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள புறநகர்ப் பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மழை பெய்யக்கூடும்.

கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் சுட்டு கொலை.. ஹரியானாவில் பெரும் பதட்டம்..!

கிரிக்கெட் பயிற்சியாளர் சுட்டு கொலை.. ஹரியானாவில் பெரும் பதட்டம்..!ஹரியானா மாநிலத்தில், உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரரும் பயிற்சியாளருமான ராம்கரன், நேற்று மாலை மருத்துவமனை அருகே துப்பாக்கி சூட்டில் கொல்லப்பட்டார். நகராட்சி தேர்தல் தொடர்பான நீண்டகால அரசியல் விரோதமே இந்த கொலைக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

