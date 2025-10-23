வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (13:43 IST)

எதிர்க்கட்சிகளின் முதல்வர் வேட்பாளராக தேஜஸ்வி யாதவ் அறிவிப்பு.. நிதிஷ்குமாரும் மாற்றப்படுவாரா?

எதிர்க்கட்சிகளின் முதல்வர் வேட்பாளராக தேஜஸ்வி யாதவ் அறிவிப்பு.. நிதிஷ்குமாரும் மாற்றப்படுவாரா?
ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், வரவிருக்கும் பிஹார் சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்கான 'மகாகத்பந்தன்' சார்பில் முதல்வர் வேட்பாளராக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். வி.ஐ.பி. கட்சியின் தலைவர் முகேஷ் சஹானி துணை முதல்வர் வேட்பாளராக இருப்பார் என்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் அசோக் கெலாட் பாட்னாவில் அறிவித்தார்.
 
கூட்டணிக்குள் நிலவியதாக கூறப்பட்ட குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, காங்கிரஸ் தலைமையால் அசோக் கெலாட் அனுப்பப்பட்ட நிலையில், அவர் கூட்டணி "முழு ஒற்றுமையுடன்" இருப்பதாக உறுதி அளித்தார். சிபிஐ தலைவரும் தேஜஸ்வியை "சர்ச்சைக்கு இடமில்லாத முதல்வர் முகம்" என்று வலியுறுத்தினார்.
 
செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய தேஜஸ்வி யாதவ், ஆளும் என்.டி.ஏ. கூட்டணிக்கு பிஹார் வளர்ச்சிக்கான தெளிவான திட்டம் இல்லை என்று கடுமையாக விமர்சித்தார். "பாஜக, நிதீஷ் குமாரை மீண்டும் முதல்வராக்காது" என்று கூறிய அவர், தங்கள் கூட்டணியின் நோக்கம் பிஹாரை கட்டமைப்பதே என்று வலியுறுத்தினார். 
 
இந்த நிலையில் என்.டி.ஏ கூட்டணியின் வேட்பாளராக நிதிஷ்குமார் அறிவிக்கப்படுவாரா? அல்லது வேறொருவர் முன்னிலைப்படுத்தப்படுவாரா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
 
Edited by Siva
 

வங்கக்கடலில் மீண்டும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்!

வங்கக்கடலில் மீண்டும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்!தற்போது நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலுவிழந்துள்ள நிலையில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நாளை உருவாக உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கணவர் சரியாக சம்பாதிக்கவில்லை.. 2வது கணவரையும் விவாகரத்து செய்ய முடிவு செய்த பெண்..!

கணவர் சரியாக சம்பாதிக்கவில்லை.. 2வது கணவரையும் விவாகரத்து செய்ய முடிவு செய்த பெண்..!சமூக ஊடகங்கள் நிர்ணயிக்கும் யதார்த்தமற்ற ஆடம்பர வாழ்க்கை எதிர்பார்ப்புகளால், தன் கணவரை விவாகரத்து செய்ய துடிக்கும் உறவினர் பற்றிய செய்தி ரெட்டிட் தளத்தில் ஒரு விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

"என் மகனுக்காக" ... புற்றுநோயுடன் போராடிய தந்தை மகனுக்கு எழுதிய கடைசி கடிதம்..!

தீவிரமான புற்றுநோயால் காலமான தனது தந்தையின் துயரமான போராட்டத்தை பற்றி மகன் ஒருவர் ரெட்டிட் தளத்தில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 62 வயது நபர்.. நீதிமன்றத்திற்கு செல்லும் வழியில் தற்கொலை..!

13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 62 வயது நபர்.. நீதிமன்றத்திற்கு செல்லும் வழியில் தற்கொலை..!ஆந்திராவின் காக்கிநாடா மாவட்டத்தில் 13 வயது சிறுமியை பாலியல்ரீதியாக தாக்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட 62 வயது நபர், காவல் காவலில் இருந்தபோது தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

தீபாவளிக்கு அறிமுகமான கார்பைடு கன் ஏற்படுத்திய விபத்து: 14 சிறுவர்கள் பார்வை இழப்பு..!

தீபாவளிக்கு அறிமுகமான கார்பைடு கன் ஏற்படுத்திய விபத்து: 14 சிறுவர்கள் பார்வை இழப்பு..!இந்த தீபாவளிக்கு அறிமுகமான 'கார்பைடு கன்' அல்லது 'தேசி பட்டாசு கன்' என்ற அபாயகரமான சாதனம் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும், மத்திய பிரதேச மாநிலம் முழுவதும் 122-க்கும் மேற்பட்ட சிறுவர்கள் கடுமையான கண் காயங்களுடன் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 14 குழந்தைகள் நிரந்தரமாக பார்வையை இழந்துள்ளனர் என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கும் தகவல்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com