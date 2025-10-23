வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (12:31 IST)

கூட்டணி கட்சிகளின் செய்தியாளர் சந்திப்பு.. ஆனால் தேஜஸ்வி படம் மட்டும்.. பாஜக கிண்டல்..!

கூட்டணி கட்சிகளின் செய்தியாளர் சந்திப்பு.. ஆனால் தேஜஸ்வி படம் மட்டும்.. பாஜக கிண்டல்..!
'மகாகத்பந்தன்' தலைவர்களின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பதாகையில், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவின் புகைப்படம் மட்டும் பிரதானமாக இடம்பெற்றிருந்தது, பாஜக-வின் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளது.
 
இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு, தேஜஸ்வி யாதவை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டதாகவும், இதற்காக லாலு பிரசாத் யாதவுடன் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பேசியதாகவும் தகவல் வெளியானது. இந்த முடிவை இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
ஆனால், "கூட்டணியின் கூட்டம் என்றால் ஒருவரின் படம் மட்டும் ஏன்?" என்று கேள்வி எழுப்பி, பாஜக கிண்டல் செய்துள்ளது. தேஜஸ்வி படத்தை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தியது, கூட்டணியில் உள்ள பிற கட்சிகள் புறக்கணிக்கப்படுவதையும், இந்த கூட்டணிக்குள் ஒற்றுமை இல்லை என்பதையும் காட்டுவதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. தேஜஸ்வி குழப்பம் இல்லை என்று கூறியிருந்தாலும், இந்த காட்சி சர்ச்சையை அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

மலேசியா மாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ளாததற்கு இதுதான் காரணம்: காங்கிரஸ் விமர்சனம்..!

மலேசியா மாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ளாததற்கு இதுதான் காரணம்: காங்கிரஸ் விமர்சனம்..!பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மலேசியாவில் நடைபெறவுள்ள ஆசியான் உச்சி மாநாட்டில் நேரில் கலந்துகொள்வதை தவிர்த்தது, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பை சந்திப்பதை தவிர்ப்பதற்காகவே என்று காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

வலுவிழந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இன்று எந்த திசை நோக்கி நகரும்?

வலுவிழந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இன்று எந்த திசை நோக்கி நகரும்?வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது வலுவிழந்ததாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கூகுள் கண்டுபிடித்த புதிய அல்காரிதம்.. Material Science துறைகளில் புரட்சி.. 13000 மடங்கு அதிவேகம்..!

கூகுள் கண்டுபிடித்த புதிய அல்காரிதம்.. Material Science துறைகளில் புரட்சி.. 13000 மடங்கு அதிவேகம்..!கூகுள் நிறுவனம் புதியதாக கண்டுபிடித்துள்ள புதிய 'குவாண்டம் எக்கோஸ்' (Quantum Echoes) அல்காரிதம், மூலக்கூறுகளின் கட்டமைப்பை துல்லியமாக அளவிட உதவும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்டுபிடிப்பு, புதிய பொருட்களை அடையாளம் காணும் பொருள் அறிவியல் (Material Science) ஆகிய துறைகளில் ஒரு முக்கிய சகாப்தத்தை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திமுகவிடம் 5 தொகுதிகளை கேட்க முடிவு! இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!

திமுகவிடம் 5 தொகுதிகளை கேட்க முடிவு! இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திமுக கூட்டணியில் 5 தொகுதிகளை கேட்க முடிவு செய்துள்ளதாக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் தெரிவித்துள்ளது.

சாதி பிரச்னைகளை படமாக்குவது சரியல்ல: நெல்லை அச்சம் குறித்த மாரி செல்வராஜ் கருத்துக்கு நயினார் பதிலடி

சாதி பிரச்னைகளை படமாக்குவது சரியல்ல: நெல்லை அச்சம் குறித்த மாரி செல்வராஜ் கருத்துக்கு நயினார் பதிலடிதிரைப்பட இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ், நெல்லை மாவட்டத்திற்கு செல்ல இப்போதும் அச்சம் நிலவுவதாக கூறியது குறித்து, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் காட்டமான பதிலளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com