வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (08:00 IST)

போலி வாக்காளர்கள் மட்டுமல்ல.. போலி வேட்பாளர்கள்: தமிழ்நாட்டில் இருந்து இறக்குமதியா?

ஆந்திர மாநிலத்தின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியை சேர்ந்த பிரமுகர் ஒருவர், ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி மீது அதிரடி குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ளார். வரவிருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வெற்றி பெறுவதற்காக, தமிழ்நாட்டில் இருந்து போலி வாக்காளர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களை ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி இறக்குமதி செய்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் குற்றச்சாட்டுப்படி, தமிழ்நாட்டின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா என்பவர், ஆந்திராவில் சாய் சந்தியா ராணி என்ற பெயரில் போலி வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றுள்ளார். மேலும், அதே பெயரில் நகரி நகராட்சியின் ஆறாவது வார்டு கவுன்சிலர் தேர்தலில் அவரை ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட வைத்துள்ளதாகவும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி புகார் தெரிவித்துள்ளது.
 
இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக, இரண்டு மாநிலங்களில் பெறப்பட்ட வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளின் நகல்களையும், போலி வேட்பாளரான சாய் சந்தியா ராணிக்கு ஆதரவாக ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரபல நடிகையும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ரோஜா பரப்புரை மேற்கொண்ட புகைப்படங்களையும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி வெளியிட்டுள்ளது. 
 
இந்த விவகாரம் ஆந்திர அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி இதுவரை எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva

அமெரிக்காவிடம் கெஞ்சுவதற்கு பதில் நாமே சாப்பிடலாம்: இறால் வளர்ப்பு நிபுணர்கள் கருத்து..!

அமெரிக்காவிடம் கெஞ்சுவதற்கு பதில் நாமே சாப்பிடலாம்: இறால் வளர்ப்பு நிபுணர்கள் கருத்து..!இந்திய பொருட்களின் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள 50% வரி விதிப்பால், ரூ.1000 கோடி மதிப்பிலான இறால் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல் முறை..! பொறியியல் இடங்களில் 80% மாணவர் சேர்க்கை..!

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் முதல் முறை..! பொறியியல் இடங்களில் 80% மாணவர் சேர்க்கை..!கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு, தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை இந்த ஆண்டு 80 சதவீதத்தை எட்டி, புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. இது கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறையில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை குறிக்கிறது.

இந்தியாவில் அணுகுண்டு வீசுங்கள்! அமெரிக்காவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நபரின் கடைசி வீடியோ!

இந்தியாவில் அணுகுண்டு வீசுங்கள்! அமெரிக்காவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நபரின் கடைசி வீடியோ!அமெரிக்காவில் கத்தோலிக்க பள்ளி மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய நபர் கொல்லப்பட்ட நிலையில், முன்னதாக அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் இந்தியா குறித்து இடம்பெற்றிருந்த வாசகங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TNPSC குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. முதன்மை தேர்வு தேதியும் அறிவிப்பு..!

TNPSC குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. முதன்மை தேர்வு தேதியும் அறிவிப்பு..!தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) நடத்திய குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன. துணை ஆட்சியர், காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், வணிகவரி உதவி ஆணையர் உள்ளிட்ட 70 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டது.

மதுரையில் 2 அமைச்சர்கள் இருந்தும் மக்களுக்கு பயனும் இல்லை: செல்லூர் ராஜூ

மதுரையில் 2 அமைச்சர்கள் இருந்தும் மக்களுக்கு பயனும் இல்லை: செல்லூர் ராஜூமதுரையில் இரண்டு திமுக அமைச்சர்கள் இருந்தும் மக்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்று செல்லூர் ராஜு குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com