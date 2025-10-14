செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
ஹெச்-1பி விசா கட்டணத்தை எவ்வளவு உயர்த்தினாலும் கவலைப்பட மாட்டோம்: டிசிஎஸ் அதிரடி அறிவிப்பு..!
அமெரிக்காவில் ஹெச்-1பி விசா கட்டணம் ஒரு லட்சம் டாலராக உயர்த்தப்பட்டதால் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமோ என்ற கவலைகள் எழுந்தன. இதற்கு பதிலளித்த டிசிஎஸ் தலைமை செயல் அதிகாரி கே. கிருதிவாசன், தங்கள் நிறுவனம் ஹெச்-1பி விசாவை சார்ந்து இயங்கவில்லை என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
அமெரிக்காவில் டிசிஎஸ்-இன் 32,000 ஊழியர்களில் சுமார் 12,000 பேர் மட்டுமே ஹெச்-1பி விசாவில் உள்ளனர். நடப்பு ஆண்டில் வெறும் 500 ஊழியர்கள் மட்டுமே அந்த விசாவில் அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். எனவே, விசா இல்லாமலும் நிறுவனம் திறம்பட செயல்படும் என்று கிருதிவாசன் உறுதியளித்தார்.
 
பணிநீக்க நடவடிக்கைகளை குறித்துப் பேசிய அவர், பணி ஒதுக்கப்படாமல் காத்திருப்போரையும் மற்றும் செயல்திறன் குறைந்தவர்களையும் மட்டுமே இந்த நடவடிக்கை பாதிக்கும் என்றும், இது மனிதநேயத்துடன் நடைபெறுகிறது என்றும் குறிப்பிட்டார். 
 
செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஏற்ப நிறுவனத்தை தயார்படுத்துவது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
திமுக பிரமுகர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை! திருவான்மியூரில் அதிர்ச்சி

திமுக பிரமுகர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை! திருவான்மியூரில் அதிர்ச்சிசென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில் கொலை வழக்கில் கைது செய்து விடுதலையான திமுக பிரமுகர் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியர்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வேலைக்கு வாங்க.. 5 லட்சம் விசா வழங்குவதாக ஜப்பான் அறிவிப்பு..!

இந்தியர்கள் எங்கள் நாட்டிற்கு வேலைக்கு வாங்க.. 5 லட்சம் விசா வழங்குவதாக ஜப்பான் அறிவிப்பு..!இந்திய இளைஞர்களுக்கு அடுத்த ஐந்தாண்டு காலப்பகுதியில் 5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான விசாக்கள் வழங்கப்படும் என்று ஜப்பானின் துணை தூதர் தகாஹாஷி முனியோ சென்னையில் அறிவித்தார். இந்தோ - ஜப்பான் தொழில் வர்த்தக சபை நிகழ்வில் அவர் இதனை தெரிவித்தார்.

100 மீட்டர் நீளம்.. 30 அடி ஆழம்.. முக்கிய சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளம்.. விசாரணை குழு அமைப்பு..!

100 மீட்டர் நீளம்.. 30 அடி ஆழம்.. முக்கிய சாலையில் திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளம்.. விசாரணை குழு அமைப்பு..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபால் கிழக்கு பைபாஸ் சாலையில் உள்ள பில்கிரியா கிராமம் அருகே, நேற்று மதியம் சுமார் 100 மீட்டர் நீளத்திற்கு சாலை திடீரெனச் சரிந்து, 30 அடி ஆழமான பள்ளம் ஏற்பட்டது. அதிர்ஷ்டவசமாக, உயிர்ச் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.

கரூர் துயர சம்பவம்: 41 பேரின் குடும்பங்களை தத்தெடுக்கும் விஜய்!

கரூர் துயர சம்பவம்: 41 பேரின் குடும்பங்களை தத்தெடுக்கும் விஜய்!கரூரில் கூட்டநெரிசலில் பலியானவர்கள் குடும்பங்களை விஜய் தத்தெடுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மோடி எனது நண்பர்.. பாகிஸ்தான் பிரதமர் முன் கூறிய டிரம்ப்.. ஷெபாஸ் ரியாக்சன் என்ன?

மோடி எனது நண்பர்.. பாகிஸ்தான் பிரதமர் முன் கூறிய டிரம்ப்.. ஷெபாஸ் ரியாக்சன் என்ன?எகிப்தில் நடைபெற்ற உலக தலைவர்கள் மாநாட்டில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தனது நண்பர் என்றும், அவர் அற்புதமாகச் செயல்பட்டு வருகிறார் என்றும், "இந்தியா ஒரு சிறந்த நாடு என்றும் பாராட்டினார். அப்போது அவருக்கு பின்னால் நின்ற பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் புன்னகைத்தார்.

