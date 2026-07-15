தொடர்புடைய செய்திகள்
- 5 ஆண்டுகளாக தொகுதிக்கே வராத பாஜக பெண் எம்.எல்.ஏ.. மக்களின் Go Back முழக்கத்தால் பரபரப்பு..!
- மம்தாவின் கண்கள் கண்புரையால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது: அமித்ஷா கடும் விமர்சனம்
- மம்தா பானர்ஜிக்கு மனநல சிகிச்சை தேவை: பாஜக கிண்டல்..!
- 'துச்சாதனன்' + 'துரியோதனன்' = மம்தா பானர்ஜி.. பாஜக விமர்சனத்தால் பரபரப்பு..!
- வங்கதேசம் போல் தான் மேற்குவங்கமும் உள்ளது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து பாஜக விமர்சனம்..!
20 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேற்கு வங்கம் வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மம்தா கட்சி கடும் எதிர்ப்பு...
வங்கதேசத்தை சேர்ந்த பிரபல எழுத்தாளரும் மனித உரிமை ஆர்வலருமான தஸ்லிமா நஸ்ரின், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கொல்கத்தாவிற்கு வரவுள்ளது மேற்கு வங்க அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு, இவரது Dwikhandito என்ற சுயசரிதை புத்தகத்தில் மத நிந்தனை இருப்பதாக கூறி வெடித்த வன்முறை போராட்டங்களை தொடர்ந்து, அவர் கொல்கத்தாவை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார். தற்போது டெல்லியில் வசித்து வரும் 63 வயதான தஸ்லிமா, வரும் ஆகஸ்ட் 1 அன்று கொல்கத்தாவின் ரவீந்திர சதனில் நடைபெறும் தீவிரவாத எதிர்ப்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று உரையாற்ற உள்ளார்.
இவரது இந்த வருகை அம்மாநிலத்தில் தற்போதைய சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான பா.ஜ.க அரசுக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது. மாநில பா.ஜ.க தலைவர் சமிக் பட்டாச்சார்யா மற்றும் அமைச்சர் அக்னிமித்ரா பால் ஆகியோர் இவரது வருகையை வரவேற்றுள்ளனர்.
வங்கதேசத்தில் சிறுபான்மையினரான இந்துக்கள் எதிர்கொண்ட வன்முறையை மையமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்ட அவரது 'லஜ்ஜா' புத்தகத்தை முந்தைய அரசு தடை செய்ததை அவர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்.
அதே நேரத்தில், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் இந்திய மதச்சார்பற்ற முன்னணி தலைவர்கள் இதற்குக் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். தஸ்லிமா இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு எதிராகப் பேசியவர் என்றும், பா.ஜ.க அரசு தனது வாக்குறுதித் தோல்விகளை மறைக்கவும், மக்களைத் திசைதிருப்பவுமே தஸ்லிமாவை வரவழைப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன.
Edited by Siva
ஐஆர்சிடிசி -க்கு புதிய இணையதளம்.. 4 முக்கிய வசதிகள்.. இனி பயணிகளுக்கு குஷி தான்...
சும்மா இருக்கும் 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி.. ஏலம் விட தணிக்கை வாரியம் உத்தரவு..
20 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேற்கு வங்கம் வரும் தஸ்லிமா நஸ்ரின்.. மம்தா கட்சி கடும் எதிர்ப்பு...
விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து செல்லும் இந்தியர்களுக்கு திடீர் கட்டுப்பாடு... சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி...
விசா இல்லாமல் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு பயணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ள இந்திய பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் விசா இல்லாமல் தாய்லாந்துக்குள் நுழைந்து தங்குவதற்கு அந்நாட்டு அரசு தொடர்ந்து அனுமதி வழங்கி வருகிறது. இருப்பினும், இந்த விசா விலக்கு திட்டத்தின் கீழ் இந்தியர்கள் அங்கு தங்குவதற்கான கால அளவு தற்போது பாதியாகக் குறைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது.