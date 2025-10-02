வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
Written By Siva

இந்தியாவில் முதல்முதலாக தனியார் ஹெலிகாப்டர் தயாரிப்பு ஆலை! டாடா எடுக்கும் சூப்பர் முயற்சி..!

டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம், ஏர்பஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஹெலிகாப்டர் அசெம்பிளி ஆலையை  அமைக்க உள்ளது. இந்த ஆலையில் ஏர்பஸ்ஸின் H125 ஹெலிகாப்டர்கள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன.
 
கர்நாடகாவில் உள்ள வேமகல் என்ற இடத்தில் இந்த உற்பத்தி அமைய உள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டு, 2027 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் டெலிவரி செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ஐரோப்பிய பன்னாட்டு விண்வெளி நிறுவனமான ஏர்பஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ், ஒரு இந்திய நிறுவனத்துடன் கைகோர்ப்பது இதுவே முதல்முறை ஆகும்.
 
இந்த தயாரிப்பு முயற்சி இந்திய ஆயுதப் படைகளுக்கு தேவைப்படும் அதிக எண்ணிக்கையிலான இலகு ரக பல்நோக்கு ஹெலிகாப்டர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
டாடாவின் TASL நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி மற்றும் நிர்வாக இயக்குநரான சுகரன் சிங் இதுபற்றிக் கூறுகையில், "இந்தியாவில் H125 ஹெலிகாப்டர்களுக்கான இறுதி அசெம்பிளி ஆலையை நிறுவ ஏர்பஸ் உடன் கூட்டுசேர்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வான்வழி தளங்களில் TASL கொண்டுள்ள நிபுணத்துவம் மற்றும் ஏர்பஸ் குழுமத்துடனான எங்கள் தொடர்ச்சியான கூட்டணியின் வலிமையின் அடிப்படையில் இந்த ஒத்துழைப்பு உருவாகியுள்ளது. இது 'மேக் இன் இந்தியா' முயற்சிக்கு வலுசேர்ப்பதுடன், இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் ஹெலிகாப்டர் சந்தைக்கான ஆற்றலைக் குறிக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி வெளிநாடு செல்ல கூடாது: மும்பை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி வெளிநாடு செல்ல கூடாது: மும்பை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!மும்பை உயர் நீதிமன்றம், நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி மற்றும் அவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா ஆகியோருக்கு வெளிநாடு செல்ல அனுமதி மறுத்துள்ளது. இவர்கள் இருவர் மீதும் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால், தாய்லாந்தில் உள்ள புகெட்டிற்கு மூன்று நாள் குடும்ப விடுமுறைக்கு செல்ல அவர்களுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளிக்கவில்லை.

லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டுகிறார்கள்.. இந்தியாவை விட்டே போகிறோம்.. சென்னை நிறுவனம் அதிர்ச்சி தகவல்..!

லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டுகிறார்கள்.. இந்தியாவை விட்டே போகிறோம்.. சென்னை நிறுவனம் அதிர்ச்சி தகவல்..!சென்னையை சேர்ந்த வின்ட்ராக் இன்க் என்ற சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனம் கடந்த 45 நாட்களாக சென்னை சுங்கத்துறையால் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானதை காரணம் காட்டி, அக்டோபர் 1 முதல் இந்தியாவில் தங்கள் இறக்குமதி-ஏற்றுமதி செயல்பாடுகளை நிறுத்தி கொள்வதாக 'எக்ஸ்' தளத்தில் அறிவித்துள்ளது. இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனி கடைகள் 24 மணி நேரமும் திறந்திருக்கலாம்: மதுக்கடைகளுக்கு மட்டும் கட்டுப்பாடு..!

இனி கடைகள் 24 மணி நேரமும் திறந்திருக்கலாம்: மதுக்கடைகளுக்கு மட்டும் கட்டுப்பாடு..!மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மதுபானம் விற்கும் கடைகளை தவிர்த்து, மற்ற அனைத்து கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களும் 24 மணி நேரமும் இயங்க மாநில அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி அளித்துள்ளது.

தங்கம் விலை இன்று குறைவு.. ஆனாலும் சவரன் ரூ.87000க்கு மேல் தான் விற்பனை..!

தங்கம் விலை இன்று குறைவு.. ஆனாலும் சவரன் ரூ.87000க்கு மேல் தான் விற்பனை..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே வந்தது. ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.87,000-ஐ தாண்டி ரூ.88,000-ஐ நெருங்கி வந்ததையும், ஒரு கிராம் தங்கம் கிட்டத்தட்ட ரூ.11,000-க்கு நெருங்கிவிட்டதையும் நேற்று நாம் பார்த்தோம்.

8 போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன்.. நோபல் பரிசு வழங்காவிட்டால் அமெரிக்காவுக்கே அவமானம்: டிரம்ப்

8 போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன்.. நோபல் பரிசு வழங்காவிட்டால் அமெரிக்காவுக்கே அவமானம்: டிரம்ப்இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட எட்டு போர்களை நிறுத்தியுள்ளதால் தனக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவ்வாறு தனக்கு பரிசு வழங்காவிட்டால் அது அமெரிக்காவை அவமதிப்பதாக அர்த்தம் என்றும் அவர் பேசியுள்ளார்.

