டெல்லி தாஜ் ஹோட்டலில் சர்ச்சை: 'பத்மாசனம்' போட்டு அமர்ந்த பெண்ணுக்கு அவமதிப்பு?

டெல்லி தாஜ் ஹோட்டலின் உயர்தர உணவகம் ஒன்றில், மீடியா நிறுவனரான ஷ்ரதா ஷர்மா என்பவர் கால் மேல் கால் போட்டு (பத்மாசனம்) அமர்ந்து சாப்பிட்டதால், ஹோட்டல் நிர்வாகம் அவரை அமரும் விதத்தை மாற்ற சொன்னது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
ஹோட்டல் மேலாளர், ஷர்மா அமர்ந்திருந்த விதம் மற்ற விருந்தினர்களுக்கு சௌகரியமாக இல்லை என்று கூறியதையடுத்து, "கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வரும் சாமானியருக்கு இந்த நாட்டிலும் அவமானம் மட்டுமா?" என்று ஷர்மா ஆவேசத்துடன் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் இருவேறு கருத்துகள் நிலவுகின்றன. சிலர், "ஃபைன் டைனிங்" விதிமுறைகளை காரணம் காட்டி ஹோட்டலுக்கு ஆதரவாக பேசுகின்றனர். வேறு சிலர், "பணம் செலுத்திய பிறகும், அவரவர் விருப்பப்படி அமர முடியாதது ஆங்கிலேய கலாச்சாரத்தின் நீட்சி" என்று கூறி ஷர்மாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்றனர்.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து தாஜ் ஹோட்டல் நிர்வாகம் இதுவரை எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.
 
ஹலால் சான்றிதழ் பெற்ற பொருட்களை தவிர்க்கவும்: யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கையால் பரபரப்பு!

ஹலால் சான்றிதழ் பெற்ற பொருட்களை தவிர்க்கவும்: யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கையால் பரபரப்பு!உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், ஹலால் சான்றிதழ் பெற்ற பொருட்களை மக்கள் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கோரக்பூரில் நடைபெற்ற ஆர்.எஸ்.எஸ். நூற்றாண்டு விழாவில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஜெய்ஷ்-இ-முகமதுவின் பெண்கள் 'ஜிஹாத்' ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு: மசூத் அஸ்ஹர் சகோதரி தொடங்கினாரா?

ஜெய்ஷ்-இ-முகமதுவின் பெண்கள் 'ஜிஹாத்' ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பு: மசூத் அஸ்ஹர் சகோதரி தொடங்கினாரா?பயங்கரவாத அமைப்பான ஜெய்ஷ்-இ-முகமது தனது புதிய 'ஜமாத் உல்-மும்மினாத்' மகளிர் படைக்கு ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. 'துஃபத் அல்-மும்மினாத்' எனப்படும் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு நவம்பர் 8 முதல் தொடங்கவுள்ளது.

ஏர் இந்தியாவின் முக்கிய அதிகாரி தங்கியிருந்த அறையில் மர்ம மரணம்: தற்கொலை குறிப்பும் இல்லை!

ஏர் இந்தியாவின் முக்கிய அதிகாரி தங்கியிருந்த அறையில் மர்ம மரணம்: தற்கொலை குறிப்பும் இல்லை!குரு கிராம் செக்டார் 30 பகுதியில் உள்ள கெளரவ் விருந்தினர் விடுதி ஒன்றில், ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் விமான பாதுகாப்புத் தணிக்கையாளரான, மும்பையை சேர்ந்த பிரஃபுல் சாவந்த் என்பவர் தனது அறையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

இதுகூட தெரியவில்லையா? ஆர்ஜேடி வேட்பாளர் ஸ்வேதா சுமன் வேட்புமனு நிராகரிப்பு..!

இதுகூட தெரியவில்லையா? ஆர்ஜேடி வேட்பாளர் ஸ்வேதா சுமன் வேட்புமனு நிராகரிப்பு..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கய்மூர் மோகனியா தொகுதி ராஷ்டிரிய ஜனதா தள வேட்பாளர் ஸ்வேதா சுமன் என்பவரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களை 3 மணிக்கே வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள்: மாவட்ட கலெக்டர் அறிவிப்பு..!

மாணவர்களை 3 மணிக்கே வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள்: மாவட்ட கலெக்டர் அறிவிப்பு..!வேலூரில் பள்ளிகள் இன்று மாலை 3 மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் எனவும், 3 மணிக்கே மாணவ மாணவிகளை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என்றும் வேலூர் மாவட்ட கலெக்டர் அறிவித்துள்ளார்.

