எரிபொருள் விலை உயர்வு!. Swiggy, Zomato கட்டணம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு!...
அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில் தாக்குதல் நடத்தியது. அந்த தாக்குதலில் ஈரான் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார். இதையடுத்து அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. இதன் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்வது தடைப்பட்டது. ஏனெனில் கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்லும் ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது..
தற்போது போர் நடைபெறவில்லை என்றாலும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதோடு விலையும் உயர்ந்தது. ஏற்கனவே ஹோட்டல்களில் உணவு பொருட்கள் விலை அதிகரித்து விட்டது.
இந்நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளதால் Swiggy, Zomato போன்ற ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி சேவைகளின் கட்டணங்கள் விரைவில் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஏனெனில், எரிபொருள் விலை உயர்வால் டெலிவரி பணியாளர்கள் கூடுதல் ஊதியம் கூறி கூறிவரும் நிலையில் ஒரு ஆர்டருக்கு டெலிவரி செலவு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்கு பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா, "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு விரைவில் அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.
காற்றிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம்.. சக்சஸ் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.10?
திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.