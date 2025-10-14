செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (16:27 IST)

மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் உறவினர் பீகார் தேர்தலில் போட்டி.. எந்த கட்சி?

மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் உறவினரான திவ்யா கவுதம், வரவிருக்கும் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
திகா சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் இவர், புதன்கிழமை அன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவுள்ளார். இவர் நாடக கலைஞர் மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவராவார். இதழியல் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற இவர், பாட்னா மகளிர் கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
 
திவ்யா கவுதமின் கட்சியானது, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் மற்றும் காங்கிரஸ் அடங்கிய எதிர்க்கட்சிகளின் 'மகாகத்பந்தன்' கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறது. இவருக்கு இந்த தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran
 

மாவோயிஸ்ட் வேட்டை! ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து சரணடைந்த மாவோயிஸ்ட் முக்கிய தலைவன்!

மாவோயிஸ்ட் வேட்டை! ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து சரணடைந்த மாவோயிஸ்ட் முக்கிய தலைவன்!நாடு முழுவதும் மாவோயிஸ்ட் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் முக்கிய மாவோயிஸ்ட் தலைவன் சரணடைந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எதிர்காலத்தில் இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் ஒன்றாக வாழ்வார்கள்! - டொனால்டு ட்ரம்ப்!

எதிர்காலத்தில் இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் ஒன்றாக வாழ்வார்கள்! - டொனால்டு ட்ரம்ப்!இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான பிரச்சினைகள் மறைந்து இருவரும் ஒன்றாக வாழ்வார்கள் என டொனால்டு ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்தது ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்..!

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்தது ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்..!சாதி பெயர்கள் கொண்ட பெயர்களை மாற்றியமைத்து அரசாணை வெளியிட்ட தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.

இத்தாலி பிரதமர் மெலோனியை 'அழகி' என்று புகழ்ந்த டிரம்ப்..! குவியும் கண்டனங்கள்..!

இத்தாலி பிரதமர் மெலோனியை 'அழகி' என்று புகழ்ந்த டிரம்ப்..! குவியும் கண்டனங்கள்..!எகிப்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச அமைதி மாநாட்டில், இத்தாலி பிரதமர் ஜியோர்ஜியா மெலோனியை குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் ஆகியோர் அவரது தோற்றத்தை புகழ்ந்து பேசியது சர்ச்சையாகி உள்ளது.

ஹிஜாப் விவகாரம்: கேரள கத்தோலிக்க பள்ளிக்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை.. பாஜக கண்டனம்..!

ஹிஜாப் விவகாரம்: கேரள கத்தோலிக்க பள்ளிக்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை.. பாஜக கண்டனம்..!கேரளாவில் லத்தீன் கத்தோலிக்க தேவாலயத்தால் நடத்தப்படும் சிபிஎஸ்இ பள்ளி ஒன்றில், மாணவி ஒருவர் ஹிஜாப் அணிய வலியுறுத்தியதால் ஏற்பட்ட பதற்றம் காரணமாக, பள்ளி நிர்வாகம் இரண்டு நாட்களுக்கு (திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்) விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.

