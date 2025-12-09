செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (14:13 IST)

சோழர் காலத்து கோவிலில் திருமணம் செய்ய தடை.. அதிக விவாகரத்து காரணமா?

சோழர் காலத்து கோவிலில் திருமணம் செய்ய தடை.. அதிக விவாகரத்து காரணமா?
பெங்களூருவின் பழமையான சோழர் காலத்து சோமேஸ்வரா சுவாமி கோவில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக திருமண நிகழ்வுகளை நடத்துவதை நிறுத்திவிட்டது. இதற்கு முக்கிய காரணம், விவாகரத்து வழக்குகள் திடீரென அதிகரித்தது தான் என்று கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
முன்பு ஆண்டுக்கு ஐந்துக்கும் குறைவான புகார்களை கையாண்ட நிர்வாகம், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் 50க்கும் மேற்பட்ட விவாகரத்து தொடர்பான சிக்கல்களை சந்தித்துள்ளது. திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும் அர்ச்சகர்கள், விவாகரத்து வழக்குகளில் சாட்சிகளாக நீதிமன்றங்களுக்கு அடிக்கடி அழைக்கப்படுவதால், தங்கள் நேரத்தை ஆலய சடங்குகளை விட சட்ட சிக்கல்களிலேயே செலவிட நேரிட்டது.
 
மேலும், சிலர் போலி ஆவணங்களை கொடுத்துத் திருமணம் செய்து கொள்வதால், கோவில் நிர்வாகத்திற்கு சிக்கல்கள் ஏற்படுவதாகவும், இது கோவிலின் புகழை பாதிப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அர்ச்சகர்களுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தை தவிர்க்கவும், கோவிலின் புனிதத்தை பாதுகாக்கவும் தற்காலிகமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

புதுச்சேரியில் அரசியல் எதிரி இல்லையா? பாஜகவை மட்டும் விமர்சனம் செய்த விஜய்..!

புதுச்சேரியில் அரசியல் எதிரி இல்லையா? பாஜகவை மட்டும் விமர்சனம் செய்த விஜய்..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், புதுச்சேரியில் தனது முதல் பிரசார கூட்டத்தில், ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியையோ அல்லது முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமியையோ நேரடியாக விமர்சிக்காமல் தவிர்த்தது அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

6 பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு: நீங்கள் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் வங்கி எந்த வங்கிக்கு மாறும்?

6 பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு: நீங்கள் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் வங்கி எந்த வங்கிக்கு மாறும்?நாட்டில் உள்ள ஆறு சிறிய பொதுத்துறை வங்கிகளை ஒன்றிணைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த இணைப்பு நடவடிக்கை காரணமாக, வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்கு எண், ஐ.எஃப்.எஸ்.சி. குறியீடு போன்ற விவரங்களில் மாற்றங்கள் வரலாம்.

Blinkit 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர்' சேவை: ஆன்டிபயாடிக் விநியோகத்துக்கு டாக்டர்கள் எதிர்ப்பு

Blinkit 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர்' சேவை: ஆன்டிபயாடிக் விநியோகத்துக்கு டாக்டர்கள் எதிர்ப்புஆன்லைன் வர்த்தக செயலியான Blinkit-ன் 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர் அழைப்பு சேவை' மூலம் மருந்துச்சீட்டு தேவைப்படும் மருந்துகளை, குறிப்பாக ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை, சுலபமாக பெறுவது குறித்து மருத்துவ வல்லுநர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு பயனர், அஸிசிப் (Azicip) போன்ற மருந்துகளை சில நிமிடங்களில், மருத்துவர் ஒருவருடன் நடத்திய ஒரு நிமிட ஆலோசனையில் ஒப்புதல் பெற்று வாங்கியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!தெற்கு மும்பையில் மாலை நடைப்பயிற்சியின்போது காணாமல்போன 79 வயது மூதாட்டி சாயரா பீ தாஜுதீன் முல்லாவின் குடும்பத்தினர் பதற்றமடைந்தனர். ஆனால், அவரது பேரன் முகமது வசீம் அயூப் முல்லாவின் சாமர்த்தியத்தால், அவர் விபத்தில் சிக்கியது உடனடியாக தெரியவந்தது.

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்கோவாவில் உள்ள "Birch by Romeo Lane" இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 25 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக, கிளப்பின் உரிமையாளர்களான கௌரவ் மற்றும் சௌரப் லூத்ரா ஆகியோர் விபத்து நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தாய்லாந்துக்கு தப்பிச் சென்றது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com