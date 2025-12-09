செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
SIR பணியை தடுக்கும் மாநிலங்களில் காவல்துறையின் பொறுப்பை நீதிமன்றமே எடுத்து கொள்ளும்: சுப்ரீம் கோர்ட்

வாக்காளர் பட்டியலை திருத்தும் சிறப்புத் தீவிர திருத்த (SIR) பணியை தடுக்கும் விதமாக செயல்பட்டதற்காக உச்ச நீதிமன்றம் மேற்கு வங்க அரசை இன்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. இந்த வாக்காளர் கணக்கெடுப்பு பணியை தடுக்கும் மாநில அரசுகள் மீது நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும் என்றும், தேவைப்பட்டால் தாமதப்படுத்தும் மாநிலங்களில் காவல்துறையின் பொறுப்பை நீதிமன்றமே எடுத்துக் கொள்ள நேரிடும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
எந்தவொரு மாநிலமும் சட்டத்தை மீற அனுமதிக்க முடியாது என்பதை வலியுறுத்தி, இதுதொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
 
வாக்காளர் பட்டியலைத் திருத்தும் பணியை மாநிலங்கள் தடுக்கவோ தாமதப்படுத்தவோ கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக உத்தரவிட்டுள்ளது. தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் எந்தவொரு இடையூறும் நாட்டின் ஜனநாயக நடைமுறைக்கு கடுமையான அச்சுறுத்தலாக கருதப்படும் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் இந்த திருத்த பணிக்கு எதிராக எழுந்த எதிர்ப்பு மற்றும் இடையூறுகள் குறித்தே நீதிமன்றம் இந்த அதிருப்தியை வெளியிட்டுள்ளது.
 
 
புதுச்சேரியில் அரசியல் எதிரி இல்லையா? பாஜகவை மட்டும் விமர்சனம் செய்த விஜய்..!

புதுச்சேரியில் அரசியல் எதிரி இல்லையா? பாஜகவை மட்டும் விமர்சனம் செய்த விஜய்..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், புதுச்சேரியில் தனது முதல் பிரசார கூட்டத்தில், ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியையோ அல்லது முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமியையோ நேரடியாக விமர்சிக்காமல் தவிர்த்தது அரசியல் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

6 பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு: நீங்கள் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் வங்கி எந்த வங்கிக்கு மாறும்?

6 பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு: நீங்கள் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் வங்கி எந்த வங்கிக்கு மாறும்?நாட்டில் உள்ள ஆறு சிறிய பொதுத்துறை வங்கிகளை ஒன்றிணைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த இணைப்பு நடவடிக்கை காரணமாக, வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்கு எண், ஐ.எஃப்.எஸ்.சி. குறியீடு போன்ற விவரங்களில் மாற்றங்கள் வரலாம்.

Blinkit 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர்' சேவை: ஆன்டிபயாடிக் விநியோகத்துக்கு டாக்டர்கள் எதிர்ப்பு

Blinkit 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர்' சேவை: ஆன்டிபயாடிக் விநியோகத்துக்கு டாக்டர்கள் எதிர்ப்புஆன்லைன் வர்த்தக செயலியான Blinkit-ன் 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர் அழைப்பு சேவை' மூலம் மருந்துச்சீட்டு தேவைப்படும் மருந்துகளை, குறிப்பாக ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை, சுலபமாக பெறுவது குறித்து மருத்துவ வல்லுநர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு பயனர், அஸிசிப் (Azicip) போன்ற மருந்துகளை சில நிமிடங்களில், மருத்துவர் ஒருவருடன் நடத்திய ஒரு நிமிட ஆலோசனையில் ஒப்புதல் பெற்று வாங்கியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!தெற்கு மும்பையில் மாலை நடைப்பயிற்சியின்போது காணாமல்போன 79 வயது மூதாட்டி சாயரா பீ தாஜுதீன் முல்லாவின் குடும்பத்தினர் பதற்றமடைந்தனர். ஆனால், அவரது பேரன் முகமது வசீம் அயூப் முல்லாவின் சாமர்த்தியத்தால், அவர் விபத்தில் சிக்கியது உடனடியாக தெரியவந்தது.

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்கோவாவில் உள்ள "Birch by Romeo Lane" இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 25 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக, கிளப்பின் உரிமையாளர்களான கௌரவ் மற்றும் சௌரப் லூத்ரா ஆகியோர் விபத்து நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தாய்லாந்துக்கு தப்பிச் சென்றது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

