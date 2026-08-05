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  4. Supreme Court Urges Police Restraint and Counseling for Young Protesters During Demonstrations
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

இளைஞர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டாலும் காவல்துறை பொறுமையாக கையாள வேண்டும்: சிஜேபி போராட்டம் குறித்து நீதிமன்றம்..

உச்ச நீதிமன்றம்
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (16:08 IST)
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உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, போராட்டத்தில் ஈடுபடும் இளைஞர்களை கையாளுவதில் காவல்துறை மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகமைகள் அதிகபட்ச நிதானத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 
ஜூலை 20 அன்று நடைபெற்ற 'சஞ்சத் சலோ' பேரணியில் வன்முறையை தூண்டியதாக அமைப்பாளர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்தபோது நீதிமன்றம் இந்த முக்கிய கருத்துகளை தெரிவித்தது.
 
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்து இரு வாரங்கள் ஆகியும் பேரணி அமைப்பாளர்கள் மீது எந்த கணக்குக்கூறலும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றும், வன்முறையில் ஈடுபடுவோருக்கு அரசு பணிந்து போவது தவறான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் வாதிட்டார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், "இளைஞர்கள் சில நேரங்களில் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டாலும், அரசு தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தீவிரமான அதிரடி நடவடிக்கைகளில் இறங்குவது சமூகத்தில் மேலும் வன்முறையை அதிகரிக்கும். அவர்களை அமைதிப்படுத்தி, ஆலோசனைகள் வழங்குவதே சரியான வழி. 
 
கேட்பதுதான் மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஆயுதம். அவர்கள் ஏன் கத்துகிறார்கள் என்பதை கேட்டறிந்து கையாள வேண்டும்" என குறிப்பிட்டார். மேலும், இதுபோன்ற சூழல்களை கையாளுவதில் காவல்துறையினரின் விவேகத்திற்கே விட்டுவிட வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது.
 
Edited by Siva
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சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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