செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
Written By Siva
செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025 (13:25 IST)

கோவில் கருவறைக்குள் செல்ல மறுத்த கிறிஸ்துவ அதிகாரி பணிநீக்கம் செல்லும் - உச்ச நீதிமன்றம்

கோவில் கருவறைக்குள் செல்ல மறுத்த கிறிஸ்துவ அதிகாரி பணிநீக்கம் செல்லும் - உச்ச நீதிமன்றம்
கோவிலின் கருவறைக்குள் செல்ல மறுத்ததால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட கிறிஸ்தவ ராணுவ அதிகாரி சாமுவேல் கமலேசனின் மேல்முறையீட்டை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று நிராகரித்தது.
 
தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான அமர்வு, அந்த அதிகாரியின் பணிநீக்கத்தை உறுதி செய்த டெல்லி உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை ஏற்றுக்கொண்டது.
 
"ராணுவம் ஒரு மதச்சார்பற்ற நிறுவனம்; அதன் ஒழுக்கத்தை சமரசம் செய்ய முடியாது," என்று அமர்வு திட்டவட்டமாக தெரிவித்தது.
 
"கோவிலின் உள்ளே செல்ல மறுப்பது, சக வீரர்களை அவமதிப்பதாகும். இது ஒரு ராணுவ அதிகாரி செய்த மிகப்பெரிய ஒழுங்கீனம்," என்று தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
 
மத சடங்குகளை செய்ய மறுப்பது வேறு; ஆனால் உள்ளே நுழைய மறுப்பது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல என்றும், அவரது சொந்த மத குரு அனுமதி அளித்த பின்பும் அவர் மறுத்தது ஒழுக்கக்கேடு என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.
 
அதிகாரியின் மேல்முறையீட்டை நிராகரித்த நீதிமன்றம், ராணுவம் போன்ற ஒரு நிறுவனத்தில் ஒழுக்கமே முதன்மையானது என்று மீண்டும் உறுதி செய்தது.
 
விஜய்யை விமர்சனம் செய்து யூடியூபில் வீடியோ பதிவிட்டவர் மீது தாக்குதல்.. 4 பேர் கைது..!நடிகரும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யை விமர்சித்து வீடியோக்களை பதிவிட்ட யூடியூபர் கிரண் புரூஸ் என்பவர் சென்னை ஆவடியில் நான்கு நபர்களால் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவிலின் கருவறைக்குள் செல்ல மறுத்ததால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட கிறிஸ்தவ ராணுவ அதிகாரி சாமுவேல் கமலேசனின் மேல்முறையீட்டை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று நிராகரித்தது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்ற நீதிபதி சூர்ய காந்த், உச்ச நீதிமன்ற நடைமுறையில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளார். இதுவே அவர் பிறப்பித்த முதல் அதிரடி உத்தரவு ஆகும்.

தமிழகத்தில் ஒரே நேரத்தில் குமரிக்கடல் மற்றும் அந்தமானுக்கு கிழக்கே என இருவேறு காற்றழுத்த அமைப்புகள் உருவாகியுள்ளன.

ஆதவ், புஸ்ஸி ஆனந்திடம் சராமரி கேள்விகள்!.. 10 மணி நேரம் சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடந்தது என்ன?..ஆதவ், புஸ்ஸி ஆனந்திடம் சராமரி கேள்விகள்!.. 10 மணி நேரம் சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடந்தது என்ன?..

