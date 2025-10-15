புதன், 15 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (15:31 IST)

குழந்தைகளின் நலனுக்காக சேர்ந்து வாழுங்கள்: பிரிந்து வாழும் தம்பதிக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுரை..!

மண வாழ்க்கை தொடர்பான ஒரு வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மனைவி தனது கணவனை சுற்றியே வரக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தியதுடன், குழந்தைக்காக கணவன் மனைவி இருவரும் தங்கள் பிடிவாதத்தையும் ஈகோவையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு சமரசம் செய்ய முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
இந்த வழக்கில் கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருமே அரசு ஊழியர்கள் ஆவர். கணவர் டெல்லியில் உள்ள இரயில்வே துறையில் பணிபுரிகிறார், மனைவி ரிசர்வ் வங்கி ஊழியராக பாட்னாவில் உள்ள தனது பெற்றோருடன் வசித்து வருகிறார்.
 
இந்த தம்பதியினர் 2018 ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு ஐந்து வயதில் ஒரு மகளும், மூன்று வயதில் ஒரு மகனும் உள்ளனர். இருப்பினும், 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் இருவரும் பிரிந்து வாழ்கின்றனர்.
 
மனைவியின் குடும்பத்தினர் கணவருக்கு எதிராக ஒரு வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதற்கு பதிலளித்த கணவர், தான் தனது மாமனார்-மாமியார் வீட்டில் வசிக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
கணவன்-மனைவிக்கு இடையே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இந்த மனக்கசப்பு, அவர்களது குழந்தைகளையும் பாதிக்க தொடங்கியுள்ளது.
 
இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வந்தபோது, மனைவி தனது வழக்கை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற கோரி ஒரு மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த சூழலில்தான், நீதிமன்றம் இருவருக்கும் அறிவுரை வழங்கி, குழந்தையின் எதிர்கால நலனை முன்வைத்து பிரச்சினைகளை தீர்க்க வலியுறுத்தியுள்ளது
 
Edited by Siva

