சனி, 20 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (11:23 IST)

13 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருக்கும் இளைஞர்.. கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதியா? இன்று தீர்ப்பு..!

13 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருக்கும் இளைஞர்.. கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதியா? இன்று தீர்ப்பு..!
கடந்த 13 ஆண்டுகளாக ஆழ்ந்த மயக்க நிலையில் அதாவது கோமாவில் இருக்கும் ஹரிஷ் ராணா என்ற இளைஞரை கருணைக்கொலை செய்ய அனுமதிக்கலாமா என்பது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் இறுதி முடிவெடுக்க உள்ளது. 
 
2013-ல் பால்கனியில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் ஏற்பட்ட காயத்தால் அவர் கோமா நிலைக்கு சென்றார். பல முன்னணி மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளித்தும் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படாத நிலையில், அவர் குணமடைய வாய்ப்பில்லை என எய்ம்ஸ் மருத்துவ அறிக்கை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா மற்றும் கே.வி. விஸ்வநாதன் அடங்கிய அமர்வு, "ஒரு மனிதரை இப்படியே காலவரையின்றி வைத்திருக்க முடியாது" என்று வேதனை தெரிவித்தது. 
 
ஜனவரி 13 அன்று ராணாவின் பெற்றோரை நேரில் அழைத்து ஆலோசனை நடத்திய பின்னரே, 'செயலற்ற கருணைக்கொலை' விதிகளின்படி சிகிச்சை நிறுத்தப்படுமா என்பது குறித்து இறுதித்தீர்ப்பு வழங்கப்படும். நீண்ட கால போராட்டத்திற்கு பிறகு இந்த வழக்கின் முடிவு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

2,081 அரசு பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

2,081 அரசு பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லை.. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்..!தெலுங்கானாவில் அரசு பள்ளிகளின் நிலை குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட புலனாய்வில், 2024-25 கல்வியாண்டில் மட்டும் 2,081 பள்ளிகளில் ஒரு மாணவர் கூட சேரவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இத்தகைய பள்ளிகள் 'பேய் பள்ளிகள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, நல்கொண்டா மாவட்டத்தில் மட்டும் அதிகபட்சமாக 315 பள்ளிகள் மாணவர் சேர்க்கையின்றி முடங்கியுள்ளன.

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 8 யானைகள் பரிதாப பலி.. 5 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் அதிர்ச்சி..!

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 8 யானைகள் பரிதாப பலி.. 5 ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் அதிர்ச்சி..!அசாம் மாநிலம் ஹோஜாய் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை நிகழ்ந்த கோர விபத்தில் 8 யானைகள் உயிரிழந்தன. மோதிய ரயிலின் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் பரபரபு ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்னொரு போர் விரைவில் ஆரம்பிக்கும்: 10 போர்களை நிறுத்திய டிரம்ப் அறிவிப்பு..!

இன்னொரு போர் விரைவில் ஆரம்பிக்கும்: 10 போர்களை நிறுத்திய டிரம்ப் அறிவிப்பு..!வெனிசுலா நாட்டுடன் போர் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இல்லையா? உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, தகுதியற்ற சுமார் 97.37 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இது மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கையில் சுமார் 15 சதவீதமாகும். குறிப்பாக சென்னை மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் அதிகப்படியான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.

SIR-க்கு பின் ஓட்டு இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?!... வாங்க பார்ப்போம்..

SIR-க்கு பின் ஓட்டு இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?!... வாங்க பார்ப்போம்..SIR - பணிகள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com