16 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருக்கும் ஆசிட் வீச்சு வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் அதிர்ச்சி..!
ஆசிட் வீச்சு வழக்குகளின் விசாரணையில் ஏற்படும் நீண்ட கால தாமதத்தை கண்டு உச்ச நீதிமன்றம் இன்று கடும் அதிர்ச்சி தெரிவித்ததுடன், இதை சட்ட அமைப்பின் கேலி என்று வர்ணித்தது.
தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு, 2009-ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒரு ஆசிட் வீச்சு வழக்கு இன்னும் நிலுவையில் இருப்பதை குறிப்பிட்டு, தாமதங்கள் குறித்து தானாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள உத்தரவிட்டது.
பொதுநல மனுதாரரான ஷஹீன் மாலிக், முகத்தில் ஆசிட் வீசப்பட்டவர்களுக்கு கிடைக்கும் நிவாரணம், ஆசிட் குடிக்க வைக்கப்பட்ட உள் காயங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குக் கிடைப்பதில்லை என்று சுட்டிக்காட்டினார். உள்ளே ஏற்படும் சேதத்தை நிரூபிப்பது கடினம் என்பதால் அவர்களுக்கு இழப்பீடு கிடைப்பதில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
தலைமை நீதிபதி அதிர்ச்சியடைந்து, ஆசிட் உள்ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவர பரிசீலிக்குமாறு சொலிசிட்டர் ஜெனரலுக்கு அறிவுறுத்தினார். மேலும், நிலுவையில் உள்ள அனைத்து ஆசிட் வீச்சு வழக்குகளின் விவரங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் உத்தரவிட்டு, விரைவு நீதிமன்றங்கள் மூலம் வழக்குகளை தினசரி விசாரிக்கவும் அறிவுறுத்தியது.
Edited by Siva