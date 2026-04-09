வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (18:03 IST)

10 ஆண்டுகள் நீடித்த விவாகரத்து வழக்கு.. மகாபாரத போர் என நீதிபதிகள் விமர்சனம்.. ரூ.5 கோடி ஜீவனாம்சம் வழங்க உத்தரவு..!

உச்ச நீதிமன்றம் 10 ஆண்டு காலமாக நீடித்த ஒரு தம்பதியின் திருமண உறவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கை "மகாபாரதப் போர் போன்ற குடும்ப போராட்டம்" என்று வர்ணித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அடங்கிய அமர்வு, தம்பதியினர் ஒருவருக்கொருவர், உறவினர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் மீது சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை தொடர்ந்துள்ளதை கண்டு வியப்படைந்தது.
 
இந்த வழக்கில் கணவர் ஒரு வழக்கறிஞர் என்பதால், அவர் தனது சட்ட அறிவை தவறாக பயன்படுத்தி வழக்கை வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்தியதாக நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. 
 
மேலும், மனைவியின் வழக்கறிஞர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் அவர்கள் மீது 9 வழக்குகளை தொடர்ந்ததையும் நீதிமன்றம் கண்டித்தது. "தனக்கு வருமானம் இல்லை, நிறுவன இயக்குனர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டேன்" என்ற கணவரின் வாதத்தை நிராகரித்த நீதிபதிகள், இது நிதி பொறுப்புகளில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான ஒரு தந்திரம் என்று கூறினர்.
 
மனைவி படித்தவர், வேலையில் இருப்பவர் என்பதால் ஜீவனாம்சம் தர தேவையில்லை என்ற கணவரின் வாதத்தையும் நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை. குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, மனைவிக்கு 5 கோடி ரூபாய் ஜீவனாம்சம் வழங்க கணவருக்கு உத்தரவிட்டது. 
 
அதே சமயம், மாமனாருக்கு சொந்தமான வீட்டில் தங்கியிருக்கும் மனைவி, அந்த வீட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது. 10 ஆண்டு கால சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு இந்த தீர்ப்பு ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..

வெயில்ல நீக்காதீங்கப்பா!.. சீமானுக்காக அழுத இளம்பெண்!. வைரல் வீடியோ..சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் சீமான். சில திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்..

காரைக்குடியில் நாளை விஜய் பிரச்சாரம்!.. மரங்களுக்கு Z+ பாதுகாப்பு!. இது புதுசா இருக்கு!...

காரைக்குடியில் நாளை விஜய் பிரச்சாரம்!.. மரங்களுக்கு Z+ பாதுகாப்பு!. இது புதுசா இருக்கு!...தலைவர் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதால் அவருக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது..

இன்ஸ்டாவில் 15 லட்சம் பாலோயர்கள்.. தொழிலதிபர்.. பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் நெருக்கம்.. துபாயில் திடீர் கைது..!

இன்ஸ்டாவில் 15 லட்சம் பாலோயர்கள்.. தொழிலதிபர்.. பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் நெருக்கம்.. துபாயில் திடீர் கைது..!ஹரியானா மற்றும் உத்தரப் பிரதேச மாநிலங்களில் தேடப்பட்டு வந்த பிரபல ரவுடி ராவ் இந்தர்ஜித் யாதவ் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சுமார் 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இன்ஸ்டாகிராம் பின்தொடர்பாளர்களை கொண்டுள்ள இவர், சமூக வலைதளங்களில் பாலிவுட் பிரபலங்களுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தவர்.

பங்குச்சந்தையில் 11 நாளில் பணம் இரட்டிப்பு.. ரூ.12.31 கோடி ஏமாந்த 75 வயது டாக்டர்..

பங்குச்சந்தையில் 11 நாளில் பணம் இரட்டிப்பு.. ரூ.12.31 கோடி ஏமாந்த 75 வயது டாக்டர்..புனேவை சேர்ந்த 75 வயது மருத்துவர் ஒருவர், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்து 11 நாட்களில் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கலாம் என்ற ஆசையில் சுமார் 12.31 கோடி ரூபாயை சைபர் மோசடி கும்பலிடம் இழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பேசினா சும்மா விடுவாங்களா!.. சுந்தர்.சி. மீது பண மோசடி புகார்.. அரசியலுக்கு வந்தா இப்படித்தான்!..

பேசினா சும்மா விடுவாங்களா!.. சுந்தர்.சி. மீது பண மோசடி புகார்.. அரசியலுக்கு வந்தா இப்படித்தான்!..தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி. ஒரு கட்டத்தில் நடிகராக மாறி பல திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com