புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 25 மார்ச் 2026 (11:14 IST)

மதம் மாறியவர்களுக்கு பட்டியலின சலுகைகள் கிடையாது: உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றம்.!

மதம் மாறியவர்களுக்கு பட்டியலின சலுகைகள் கிடையாது: உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றம்.!
கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் போன்ற பிற மதங்களுக்கு மாறும் தலித் மக்கள், தங்களுக்குரிய பட்டியலின அந்தஸ்தை உடனடியாக இழப்பார்கள் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. 
 
1950-ஆம் ஆண்டின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி, இந்து, சீக்கியம் அல்லது பௌத்தம் தவிர்த்த பிற மதங்களை பின்பற்றுபவர்கள் தங்களை சமூக ரீதியாக பட்டியலினத்தவராக கோர முடியாது என நீதிபதிகள் பி.கே. மிஸ்ரா மற்றும் மன்மோகன் அடங்கிய அமர்வு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
 
ஆந்திர உயர் நீதிமன்றத்தின் 2025-ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பை உறுதி செய்த உச்ச நீதிமன்றம், மதம் மாறியவர்கள் எஸ்சி/எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு கோர முடியாது என்றும் கூறியுள்ளது. 
 
கிறிஸ்தவ பாதிரியாராக பணியாற்றி வந்த ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், மதம் மாறிய பின் சாதி அடையாளம் மறைந்துவிடுவதால், சட்டப்படியான சலுகைகளையும் பாதுகாப்பையும் அவர்கள் இழக்கிறார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 
 
இந்த தீர்ப்பு இடஒதுக்கீடு மற்றும் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட அமலாக்கத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

