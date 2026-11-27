திருப்பரங்குன்றம் தூணில் ஏன் தீபம் ஏத்தல?.. உச்சநீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி
கடந்த பல வருடங்களாகவே திருப்பரங்குன்றம் கோவில் உள்ள மலை உச்சியில் உள்ள உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. கோவிலின் அருகேயுள்ள மசூதிக்கு அருகே உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என இந்து அமைப்பினர், ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் பாஜகவினர் போர்க்கடி உயர்த்தினர். கடந்த வருடமே அதற்கான முயற்சி நடந்தது. ஆனால், தமிழக அரசு அதை ஏற்கவில்லை.
இது தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்த போது நவம்பர் 24ம் தேதி ஒருநாள் அந்த கல் தூணில் தீபம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. ஆனால் தமிழக அரசு அதை நிறைவேற்ற வில்லை. இதையடுத்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது..
அந்த வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த போது ‘திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றினீர்களா? இல்லையா?’ என்று மதுரை கலெக்டர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞரிடம் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் தமிழக தலைமைச் செயலாளர், டி.ஜி.பி, ஐஜி ஆகியோர்களின் பெயர்கள் என்ன? எனவும் நீதிபதி கேட்டார். அப்போது ‘தீபம் ஏற்றுவது கலெக்டரின் பணி அல்ல’ என வழக்கறிஞர் கூறினார். தொடர்ந்து வாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.
அந்த வழக்கு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த போது ‘திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றினீர்களா? இல்லையா?’ என்று மதுரை கலெக்டர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞரிடம் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் தமிழக தலைமைச் செயலாளர், டி.ஜி.பி, ஐஜி ஆகியோர்களின் பெயர்கள் என்ன? எனவும் நீதிபதி கேட்டார். அப்போது ‘தீபம் ஏற்றுவது கலெக்டரின் பணி அல்ல’ என வழக்கறிஞர் கூறினார். தொடர்ந்து வாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.