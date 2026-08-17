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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (15:14 IST)

செல்லாது செல்லாது!.. தமிழகத்துக்கு தண்ணியை திறந்துவிடுங்க!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!...

supreme
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:17 IST)
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தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடுவது தொடர்பாக காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு நிறைவேற்றவில்லை. 64 டிஎம்.சிக்கு பதிலாக இதுவரை 14 டி.எம்.சி தண்ணீர் மட்டுமே தமிழகத்திற்கு வந்துள்ளது. அதுவும், கர்நாடகாவில் அதிக மழை பெயததால் அணையில் நீரை தேக்கி வைக்க முடியாது என்பதால் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது.

தமிழகத்திற்கு தண்ணீரை திறந்துவிடமாட்டோம் என கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து சொல்லி வருவதால் தமிழ அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது கோபமடைந்த உச்ச நீதிமன்றம் ‘காவிரி ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழகத்திற்கான நீரை கர்நாடக அரசு திறக்காதது ஏன்?’ என கேள்வி எழுப்பியது.

தேவைக்கு அதிகமான நீரை தமிழகத்திற்கு திறந்துவிட்டிருப்பதாக கர்நாடகா அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் கூறியபோது ‘கடவுள் கொடுத்த மழையை முழுமையாக தேக்கி வைக்க முடியாது. அதனால்தானே திறாந்துவிட்டீர்கள்’ என நீதிபதி கூறினார். மேலும், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவின்படி தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட கர்நாடக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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