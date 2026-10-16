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Written By SIVA SIVA

ஒவ்வொரு குடிமகனும் பத்திரிகையாளராக மாறினால் எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும்: சுப்ரீம் கோர்ட்

உச்ச நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (11:02 IST)
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ஒவ்வொரு குடிமகனும் தன்னை ஒரு பத்திரிகையாளராக பிரகடனப்படுத்தி கொண்டால், அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் பெரிய சிக்கல்களை உருவாக்கும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் மிக முக்கியக் கருத்தை தெரிவித்துள்ளது. 
 
டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின் போது பத்திரிகையாளர்கள் தாக்கப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் மற்றும் நீதிபதி ஜாய்மால்யா பாக்சி அடங்கிய அமர்வு இந்தக் கருத்துகளைப் பதிவு செய்துள்ளது.
 
சுதந்திரமான பத்திரிகையாளர்களை டெல்லி காவல்துறை அங்கீகரிக்கவில்லை என்றும், அவற்றுக்கான தேசிய நெறிமுறை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மூத்த வழக்கறிஞர் இந்திரா ஜெய்சிங் வாதிட்டார். 
 
இதற்குப் பதிலளித்த நீதிபதிகள், கருத்து சுதந்திரத்தின் பெயரால் அனைவரும் தங்களை பத்திரிகையாளர்கள் என்று கூறும்போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட உண்மையான ஊடகவியலாளர்களை அடையாளம் கண்டு பாதுகாப்பு வழங்குவது அரசுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக மாறுகிறது என்று குறிப்பிட்டனர். 
 
டிஜிட்டல் தளங்களில் இயங்குபவர்களையும், முறையான அங்கீகாரம் பெற்ற பத்திரிகையாளர்களையும் பிரித்தறிவதில் உள்ள சிரமங்களையும் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது. மேலும், போராட்டத்தில் வக்கீல்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் தொடர்பான மனுக்கள் மீது பதிலளிக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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