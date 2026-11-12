இந்தியாவில் கல்யாணம்.. வெளிநாட்டில் விவகாரத்து!.. உச்ச நீதிமன்றம் வைத்த செக்...
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களில் பலர் இந்தியாவில் திருமணம் செய்துவிட்டு அதை வெளிநாடுகளில் விவாகரத்து செய்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான் ஒரு பெண் வெளிநாட்டு (பிரிட்டிஷ்) குடியுரிமை பெற்று இரண்டாவது திருமணம் செய்த தனது கணவரின் மீது இருதார மனம் செய்ததாக இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்தியாவில் நடைபெற்ற திருமணத்திற்கு வெளிநாடுகளின் தாரளவாத சட்டங்களை பயன்படுத்தி அங்குள்ள நீதிமன்றங்களில் விவாகரத்து பெறுவது இந்திய சட்டப்படி செல்லுபடி ஆகாது என உச்சநீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
வெளிநாட்டு நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து பெற்றுவிட்டு அதன் அடிப்படையில் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டால் இந்திய சட்டப்படி முதல் திருமணம் தொடர்ந்து நீடிப்பதாகவே கருதப்படும்.. எனவே அந்த நபர் மீது ‘இருதார மணம்’ ( IPC - 494) செய்ததாக குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.
மேலும், விவாகரத்து பெற்று இரண்டாவது திருமணத்தை செய்யும் போது சம்பந்தப்பட்ட நபர் வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றிருந்தாலும் இரண்டாவது திருமணம் வெளிநாட்டில் நடந்திருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் இந்து முறைப்படி நடந்த முதல் திருமணத்தின் சட்டவிளைவுகளில் இருந்து அவர் தப்பிக்க முடியாது எனவும் நீதிபதிகள் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.
வெளிநாட்டு நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து பெற்றுவிட்டு அதன் அடிப்படையில் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டால் இந்திய சட்டப்படி முதல் திருமணம் தொடர்ந்து நீடிப்பதாகவே கருதப்படும்.. எனவே அந்த நபர் மீது ‘இருதார மணம்’ ( IPC - 494) செய்ததாக குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.
மேலும், விவாகரத்து பெற்று இரண்டாவது திருமணத்தை செய்யும் போது சம்பந்தப்பட்ட நபர் வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றிருந்தாலும் இரண்டாவது திருமணம் வெளிநாட்டில் நடந்திருந்தாலும் கூட இந்தியாவில் இந்து முறைப்படி நடந்த முதல் திருமணத்தின் சட்டவிளைவுகளில் இருந்து அவர் தப்பிக்க முடியாது எனவும் நீதிபதிகள் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.