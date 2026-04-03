வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (13:05 IST)

குரங்குகளை விரட்ட 100 பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவை.. உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர்

குரங்குகளை விரட்ட 100 பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவை.. உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர்
உச்ச நீதிமன்ற வளாகம் மற்றும் நீதிபதிகளின் குடியிருப்பு பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் குரங்குகளின் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களை நியமிக்க உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர் கோரியுள்ளது. 
 
சுமார் 35 முதல் 40 நீதிபதிகளின் பங்களாக்கள், நீதிமன்ற விருந்தினர் மாளிகை மற்றும் முக்கிய நீதிமன்ற வளாகங்களில் குரங்குகளை விரட்ட பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
 
சுமார் 100 பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவைக்கேற்ப இரண்டு ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள். இந்த பணியின் போது குரங்குகளுக்கு எந்தவிதத் தீங்கும் ஏற்படக்கூடாது என்றும், விலங்குகள் வதை தடுப்பு சட்டம் 1960-ன் படி விதிகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இதற்கான விண்ணப்பங்களை ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்கலாம். டெல்லி போன்ற பசுமை நிறைந்த உயர் பாதுகாப்பு மண்டலங்களில் வனவிலங்கு ஊடுருவல் ஒரு முக்கிய சவாலாக மாறிவருவதை இந்த நடவடிக்கை காட்டுகிறது. 
 
குரங்கு தொல்லையை மனிதாபிமான முறையிலும், தொழில்முறை ரீதியாகவும் கையாள இந்த திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

எங்க போனாலும் பஞ்சாயத்து!.. ஆன்லைன் மூலம் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய் திட்டம்?..

எங்க போனாலும் பஞ்சாயத்து!.. ஆன்லைன் மூலம் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய் திட்டம்?..தவெக தலைவர் விஜய் பிரபல நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் அவர் எங்கு போனாலும் அவரை பார்க்க கூட்டம் கூடிவிடுகிறது.

திமுகவை திட்டி வீரவசனம் பேசினா போதுமா?. உங்க கொள்கை என்ன?!.. விஜயை விளாசிய சேரன்..

திமுகவை திட்டி வீரவசனம் பேசினா போதுமா?. உங்க கொள்கை என்ன?!.. விஜயை விளாசிய சேரன்..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

அமெரிக்க ராணுவ தளபதி பதவி நீக்கம்!.. ஈரான் போர் சூடு பிடிக்குமா?...

அமெரிக்க ராணுவ தளபதி பதவி நீக்கம்!.. ஈரான் போர் சூடு பிடிக்குமா?...டொனால்ட் ட்ரம்ப் எப்போது அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாரோ அப்போது முதலே பல அதிரடியான அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் அவர் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

பற்றி எரியும் மேற்குவங்கம்.. காவல்துறை வாகனத்தை தாக்கிய போராட்டக்காரர்கள்..!

பற்றி எரியும் மேற்குவங்கம்.. காவல்துறை வாகனத்தை தாக்கிய போராட்டக்காரர்கள்..!மேற்கு வங்க மாநிலம் மால்தா மாவட்டத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து நடைபெற்ற போராட்டத்தில் மீண்டும் வன்முறை வெடித்தது.

வயிற்று வலிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சென்ற சிறுமி கர்ப்பம் என தவறான ரிப்போர்ட்.. பெற்றோர் ஆத்திரம்..!

வயிற்று வலிக்கு ஸ்கேன் எடுக்க சென்ற சிறுமி கர்ப்பம் என தவறான ரிப்போர்ட்.. பெற்றோர் ஆத்திரம்..!தெலங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டம் நர்சம்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஸ்கேனிங் மையம் ஒன்றில் நிகழ்ந்த தவறான மருத்துவ கணிப்பு பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

