தொடர்புடைய செய்திகள்
- கோயில்களின் தங்க இருப்புகளுக்கு பதிலாக மத்திய அரசின் தங்க பத்திரங்கள்? உண்மை நிலை என்ன?
- மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. ஒரே வாரத்தில் இருமுறை உயர்ந்ததால் மக்கள் அதிர்ச்சி..!
- அதானி குழுமத்தின் மீதான அனைத்து வழக்குகளும் வாபஸ்: அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!
- இரண்டு யானைகள் மோதல்!.. இடையில் சிக்கி சென்னை பெண் மரணம்!..
- இந்தியாவில் இருந்து நேபாளத்திற்கு முதல் ‘பாரத் கௌரவ்’ சுற்றுலா ரயில்: கட்டணம் எவ்வளவு?
ஆபத்தான தெரு நாய்களை கருணைக்கொலை செய்யலாம்: சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி!
இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் தெருநாய்களின் அச்சுறுத்தல் மற்றும் நாய் கடி சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், உச்ச நீதிமன்றம் இன்று ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
பொதுமக்களின் உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தலாக விளங்கும், வெறிநாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் குணப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு தீவிர ஆக்ரோஷத்துடன் இருக்கும் தெருநாய்களை கருணைக்கொலை செய்ய அதிகாரிகளுக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, பொது இடங்களில் தெருநாய்களின் நடமாட்டம் தற்பொழுது ஆபத்தான நிலையை எட்டியுள்ளதாக கவலை தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் தெருநாய்களால் மிக கொடூரமாக தாக்கப்படுவதை நீதிமன்றம் ஒருபோதும் புறக்கணிக்க முடியாது என்று நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளனர்.
விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு விதிகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ நெறிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் என்று கூறியுள்ள உச்ச நீதிமன்றம், தெருநாய்களை பொது இடங்களிலிருந்து அகற்றி காப்பகங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற தனது முந்தைய உத்தரவை மாற்றியமைக்க மறுத்துவிட்டது. மேலும், மருத்துவமனைகள், பூங்காக்கள் மற்றும் இரயில் நிலையங்கள் போன்ற பொது இடங்களில் நாய்களுக்கு உணவளிப்பதற்கான தடையையும் நீதிமன்றம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.
ஆபத்தான தெரு நாய்களை கருணைக்கொலை செய்யலாம்: சுப்ரீம் கோர்ட் அனுமதி!
தவெகவின் அடுத்த இலக்கு டெல்லி: மாநிலங்களவையில் தடம் பதிக்க தயாராகும் முதலமைச்சர் விஜய்!
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிய வரலாற்று ஆட்சியை அமைத்துள்ள 'தமிழக வெற்றி கழகம்' தற்பொழுது தனது அடுத்த அரசியல் பாய்ச்சலுக்கு தயாராகி வருகிறது. சென்னை கோட்டையை தொடர்ந்து, டெல்லி நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவையிலும்தவெக முதன்முறையாக கால் பதிக்கவுள்ளது.
கட்டணமில்லா பேருந்து வேண்டாம், நேரத்திற்கு வந்தால் போதும்: பேருந்து சேவை குறித்து பெண்மணியின் குமுறல்
தமிழக அரசு மகளிருக்காக அறிமுகப்படுத்திய கட்டணமில்லா பேருந்துப் பயணம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தாலும், தற்போதைய கள நிலவரத்தில் அதன் இயக்க முறைகள் குறித்து பல்வேறு புகார்களும் அதிருப்திகளும் எழ தொடங்கியுள்ளன. அண்மையில் பொதுவெளியில் பெண்மணி ஒருவர் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளை நோக்கி வைத்துள்ள கோரிக்கை, சாமானிய மக்களின் அன்றாட பயணத் துயரத்தை படம்பிடித்துக் காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.