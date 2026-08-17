தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை உடனே திறக்க வேண்டும்.. கர்நாடக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு..
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான காவிரி நீரை திறக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது.
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகளை கர்நாடகம் புறக்கணிப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் சந்தீப் மேத்தா அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தது. விசாரணையின் போது, தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவுப்படி கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீருக்கு பதிலாகத் தமிழ்நாடு மிகக் குறைவான நீரையே பெற்றுள்ளதாகவும், சுமார் 20 டிஎம்சி நீர் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. மறுபுறம், கர்நாடக அரசு தரப்பில் கடுமையான நெருக்கடி இருப்பதாக கூறப்பட்டது.
இயற்கை அளித்த மழைநீரை தேக்க முடியாத காரணத்தால்தான் நீர் திறக்கப்பட்டதா என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியதோடு, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டுக்குத் தண்ணீர் திறப்பதை கர்நாடக அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை அடுத்த திங்கள்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர்.
அதேவேளையில், கர்நாடக அரசு திறக்காத மீதமுள்ள 21.357 டிஎம்சி தண்ணீரையும் விடுவிக்குமாறு உத்தரவிட கோரிய கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
Edited by Siva