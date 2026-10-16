கரப்பான் பூச்சி ஜனதா போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு!..
SIR - விவகாரத்தில் முறைகேடு நடந்த்திருப்பதாகவும், அதற்கு பொறுப்பேற்று இந்திய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி நானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் எனக்கூறி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் கடந்த சில நாட்களாகவே போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்தனர். ஆனால் டெல்லி போலீசார் அவர்களை தடுக்கதோடு அபிஜித் தீப்கே உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்நிலையில், அக்டோபர் 16ம் தேதியான இன்று போராட்டம் நடத்த போவதாக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே அறிவித்திருந்தார்.
ஆனால் பண்டிகை காலம் என்பதால் போராட்டத்தின் காரணமாக தங்களின் வாழ்வாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்பதால் போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என வியாபாரி ஒருவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று மனு தாக்கல் செய்தார்.
ஆனால் இந்த போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது
. போராட்டம் அமைதியான முறையில் நடைபெற வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள் வணிகர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுப்போம் எனவும் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்..
ஆனால் பண்டிகை காலம் என்பதால் போராட்டத்தின் காரணமாக தங்களின் வாழ்வாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்பதால் போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என வியாபாரி ஒருவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று மனு தாக்கல் செய்தார்.
ஆனால் இந்த போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது
. போராட்டம் அமைதியான முறையில் நடைபெற வேண்டும் என கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள் வணிகர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுப்போம் எனவும் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்..