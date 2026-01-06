மோடியால் பாஜகவுக்கு ஆபத்து.. பகீர் கிளப்பிய சுப்பிரமணியன் சுவாமி!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் பிரதமர் மோடி குறித்து பேசுகையில், "மோடி மிகவும் நல்லவர், அவர் என்னை எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கவே விரும்புகிறார். நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்பது அவருக்கு தெரியும். இந்தியா என்னை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்," என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதற்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுப்ரமணியன் சுவாமி தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் அதிரடியான கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார். பிரதமர் மோடியை பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெறச் செய்துவிட்டு, ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு வேறொரு புதிய பிரதமரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
டிரம்ப்பின் தீவிர ஆதரவாளராக மோடி இருப்பது இந்திய ஜனநாயகத்திற்கும் பாஜகவிற்கும் பெரும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார். சொந்த கட்சியினரே பிரதமர் மோடியின் பதவி விலகலை கோரியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
