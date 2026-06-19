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  4. "Stop Studying After Class 12": Ace Investor Saurabh Mukherjea Critiques India's Higher Education and Graduate Unemployment
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டிகிரி படிப்பதெல்லாம் வேஸ்ட்.. 12ஆம் வகுப்போடு நிறுத்தி கொள்ளுங்கள்.. சொன்னது யார் தெரியுமா?

சௌரப் முகர்ஜியா கருத்து
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (15:35 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (15:32 IST)
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இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் கல்லூரி கல்வியை அணுகும் முறை தவறானது என்றும், மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்புடன் படிப்பை நிறுத்துவதே நல்லது என்றும் மார்செலஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் மேனேஜர்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சௌரப் முகர்ஜியா தெரிவித்துள்ளார். தற்போதைய இந்திய கல்வி முறை வெறும் மனப்பாடம் செய்து தேர்வு எழுதுவதை மட்டுமே நம்பியிருப்பதாக அவர் சாடியுள்ளார்.
 
இன்றைய ஏஐ , பயோடெக், கிளீன் டெக் போன்ற நவீன உலகிற்குத் தேவையான திறன்களை இந்த கல்வி முறை வழங்குவதில்லை என்று முகர்ஜியா குறிப்பிட்டுள்ளார். "கல்லூரி முடித்து வெளிவரும் 100 பட்டதாரிகளில் 3 பேருக்கு மட்டுமே அதே ஆண்டில் வேலை கிடைக்கிறது; பட்டதாரிகளின் வேலையில்லா திண்டாட்டம் 30-40% ஆக இருக்கும் வேளையில், படிப்பறிவற்றவர்களின் வேலையின்மை வெறும் 3% தான்" என்று புள்ளிவிவரங்களை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதனால் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு செல்லாமல் இருப்பதே மேல் என்பது அவரது கருத்தாக உள்ளது.
 
மும்பையின் வேலைவாய்ப்பு சந்தையை உதாரணமாக காட்டிய அவர், ஏசி அறையில் வேலை தேடும் ஒரு பட்டதாரியை விட, கட்டுமான பணியில் ஈடுபடுபவர்களும், ஜேசிபி இயக்குபவர்களும் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக சம்பாதிக்கிறார்கள் என்று கூறியுள்ளார். 
இந்திய நிறுவனங்கள் கல்லூரி பட்டங்களுக்கு போதிய முக்கியத்துவம் தருவதில்லை என்றும், இந்தியா நவீன உலகில் போட்டியிட வேண்டுமெனில் மனப்பாட கல்வியை விடுத்து, சிந்திக்க வைக்கும் திறன்களைக் கற்றுத்தர வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

டிகிரி படிப்பதெல்லாம் வேஸ்ட்.. 12ஆம் வகுப்போடு நிறுத்தி கொள்ளுங்கள்.. சொன்னது யார் தெரியுமா?

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