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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (12:51 IST)

ஏஐ டெக்னாலஜியால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்களா? ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரிக்கை...

ஸ்ரீதர் வேம்பு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (12:51 IST)
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செயற்கை நுண்ணறிவு  தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியால் வேலைவாய்ப்புகளில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக ஜோஹோ  நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரித்துள்ளார். 
 
கணினி வழி செய்யப்படும் வேலையில், ஏஐ உதவியுடன் இப்போது ஒருவரே பத்து பேரின் வேலையை செய்ய முடியும் என்ற ஆபத்து நிஜமாகியுள்ளதாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்கள் என்று அர்த்தமில்லை என்றாலும், இந்த மாற்றத்தால் பொருளாதாரத்தில் பெரும் சமச்சீரற்ற தன்மை உருவாகும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
முன்பெல்லாம் மென்பொருள் இன்ஜினியர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நிபுணர்களை வேலைக்கு அமர்த்த முடியாத சிறிய தொழில்கள், இப்போது ஏஐ வரவால் குறைந்த செலவில் அவர்களை நியமிக்க முடியும். இதன் மூலம் புதிய துறைகள் உருவாகி வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றாலும், இந்த மாறுதல் காலம் மிகவும் கடினமானதாகவும் வேதனையானதாகவும் இருக்கும் என ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரித்துள்ளார். 
 
ஏஐ மற்றும் ஆட்டோமேஷன் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதால் ஜோஹோ நிறுவனத்திலும் பல்வேறு உள்மாற்றங்களை அவர் மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. டெக் உலகம் சந்தித்து வரும் இந்த சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள அனைவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதே அவரது எச்சரிக்கையாக உள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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