ஆடியோ வடிவில் பொன்னியின் செல்வன்... விரைவில் ஸ்பாட்டிஃபை நிறுவனத்தின் ஆடியோபுக்குகள்
ஸ்பாட்டிஃபை நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது சேவையை மியூசிக் மற்றும் பாட்காஸ்ட்களையும் தாண்டி ஆடியோபுக்குகள் பிரிவிலும் விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இதற்காக, 3.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆங்கில நூல்கள் மற்றும் தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் போன்ற பல்வேறு இந்திய மொழிகளில் சுமார் 7,000 தலைப்புகளை கொண்ட பிரம்மாண்டமான பட்டியலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, கல்கியின் 'பொன்னியின் செல்வன்' போன்ற பல செவ்வியல் படைப்புகளும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்திய பயனர்களுக்காக மாதந்தோறும் ரூ. 199 விலையில் பிரத்யேகமாக ‘Audiobooks+’ சந்தா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பயனர்கள் மாதத்திற்கு 15 மணி நேரம் ஆடியோபுக்குகளைக் கேட்க முடியும்.
மேலும், ஆஃப்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்து கேட்பது, தூங்கும்போது தானாக நிக்கும் ஸ்லீப் டைமர் மற்றும் இயற்பியல் புத்தகத்தின் ISBN எண்ணை ஸ்கேன் செய்து ஆடியோபுக்கில் அதே இடத்திற்குச் செல்லும் 'பேஜ் மேட்ச்' போன்ற சிறப்பம்சங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 독립 எழுத்தாளர்களுக்காக 'Spotify for Authors' தளமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.