புதன், 21 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 21 ஜனவரி 2026 (08:25 IST)

கையில் சிகரெட்.. 190 கிமீ வேகத்தில் சென்ற காரை ஓட்டிய 19 வயது இளைஞர்.. பரிதாபமாக பலியான 4 உயிர்கள்..!

உதய்பூரில் சனிக்கிழமை இரவு நேரிட்ட கோர விபத்தில் நான்கு இளைஞர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஒரு நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு தேநீர் குடிக்க சென்ற ஆறு நண்பர்கள், அதிவேகமாக கார் ஓட்டிச் சென்றபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. விபத்துக்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட 9 நிமிட வீடியோ, இந்த துயரத்தின் பின்னணியில் உள்ள அஜாக்கிரதையை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது.
 
அந்த வீடியோவில், 19 வயது இளைஞர் ஷெர் முகமது சிகரெட் புகைத்து கொண்டே, உரத்த இசையுடன் காரை ஓட்டுகிறார். கார் 100 கி.மீ வேகத்தை கடந்தபோது, பின்னால் இருந்த நண்பர்கள் வேகம் எடுப்பதை படம்பிடித்துள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் வேகம் 120 மற்றும் 140 கி.மீ-ஐ தொட்டபோது, "வேகத்தைக் குறை" என்று நண்பர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். ஆனால், அடுத்த சில நொடிகளில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், குஜராத் நோக்கி சென்ற மற்றொரு கார் மீது பலமாக மோதியது.
 
இந்த விபத்தில் முகமது அயன் , ஆதில் குரேஷி, ஷெர் முகமது மற்றும் குலாம் கவாஜா ஆகியோர் உயிரிழந்தனர். விபத்திற்கு பின் இருட்டில் ஒலிக்கும் பதிவில், "என்னை காப்பாற்றுங்கள், என்னால் சுவாசிக்க முடியவில்லை" என்று ஒரு இளைஞர் கதறும் சத்தம் இதயத்தை ரணமாக்குகிறது. இரு கார்களிலும் இருந்த மற்ற 6 பேர் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். சமூக வலைதள வீடியோ மோகமும், அதிவேகமும் நான்கு இளம் உயிர்களைப் பறித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

