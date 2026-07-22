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Written By Webdunia

சிறையில் பிரியங்கா காந்தியை பார்க்க வந்த சோனியா காந்தி.. போராட்ட களத்தில் குதிக்க திட்டமா?

ராகுல் காந்தி கைது
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:59 IST)
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டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, அரசியல் களம் மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது. 
 
ராகுல் காந்தியை காவல்துறையினர் குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்த நிலையில், அவருக்கு துணையாகக் களத்தில் இறங்கிய அவரது சகோதரியும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான பிரியங்கா காந்தியையும் டெல்லி காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
 
தங்களது பிள்ளைகள் இருவரும் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்ட காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவரான சோனியா காந்தி, நேராக அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள காவல் நிலையத்திற்கே சென்று பார்வையிட்டார். இதனால் அந்தப் பகுதி முழுவதும் கடுமையான போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. 
 
அடுத்த கட்டமாக, சோனியா காந்தியே நேரில் வந்து இந்த விவகாரத்தில் போராட்டக் களத்தில் இறங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருவது தேசிய அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மாணவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் இந்தத் தொடர் கைது நடவடிக்கைகளும், காந்தி குடும்பத்தினரின் நேரடித் தற்காப்பு போராட்டமும் மத்திய அரசுக்கு எதிரான எதிர்ப்பலைகளை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளதோடு, டெல்லி அரசியலில் பெரும் பரபரப்பான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

சிறையில் பிரியங்கா காந்தியை பார்க்க வந்த சோனியா காந்தி.. போராட்ட களத்தில் குதிக்க திட்டமா?

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