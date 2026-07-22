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சிறையில் பிரியங்கா காந்தியை பார்க்க வந்த சோனியா காந்தி.. போராட்ட களத்தில் குதிக்க திட்டமா?
டெல்லியில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, அரசியல் களம் மேலும் சூடுபிடித்துள்ளது.
ராகுல் காந்தியை காவல்துறையினர் குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்த நிலையில், அவருக்கு துணையாகக் களத்தில் இறங்கிய அவரது சகோதரியும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான பிரியங்கா காந்தியையும் டெல்லி காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
தங்களது பிள்ளைகள் இருவரும் அடுத்தடுத்து கைது செய்யப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்ட காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவரான சோனியா காந்தி, நேராக அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள காவல் நிலையத்திற்கே சென்று பார்வையிட்டார். இதனால் அந்தப் பகுதி முழுவதும் கடுமையான போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அடுத்த கட்டமாக, சோனியா காந்தியே நேரில் வந்து இந்த விவகாரத்தில் போராட்டக் களத்தில் இறங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருவது தேசிய அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாணவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர்களின் இந்தத் தொடர் கைது நடவடிக்கைகளும், காந்தி குடும்பத்தினரின் நேரடித் தற்காப்பு போராட்டமும் மத்திய அரசுக்கு எதிரான எதிர்ப்பலைகளை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளதோடு, டெல்லி அரசியலில் பெரும் பரபரப்பான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva
சிறையில் பிரியங்கா காந்தியை பார்க்க வந்த சோனியா காந்தி.. போராட்ட களத்தில் குதிக்க திட்டமா?
15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. போக்சோ நீதிமன்றம் வழங்கிய அதிரடி தீர்ப்பு..
சென்னையை அடுத்த அசோக் நகர் பகுதியில் தன் வீட்டில் வேலை பார்த்த 15 வயது சிறுமிக்கு குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பால்ராஜ் என்பவருக்கு சாகும் வரை சிறை தண்டனை விதித்து போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், வழக்கு விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்று முடிவுக்கு வந்தது.
டெங்கு பாதிப்பால் 8,963 பேர் பாதிப்பு.. 3 பேர் பலி.. பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தல்..
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக டெங்கு காய்ச்சலின் தாக்கம் தீவிரமாக அதிகரித்து வருவது பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடப்பாண்டில் ஜூலை 16-ஆம் தேதி வரையான நிலவரப்படி, மாநிலத்தில் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 8,963 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.