செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
சோனியா காந்தி மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதி.. மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக டெல்லியில் உள்ள சர் கங்காராம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு திடீரென ஏற்பட்ட மூச்சுக்குழாய் அழற்சி மற்றும் காய்ச்சல் காரணமாக இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போது அவர் மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும், அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள செய்தியை கேட்டு காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டி நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பிரார்த்தனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 
 
கடந்த சில காலங்களாகவே சோனியா காந்திக்கு தொடர்ந்து உடல்நல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
