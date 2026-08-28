சோனியா காந்தி சுயசரிதை புத்தகம் வெளியிட இருந்த நிறுவனம்.. திடீரென பின்வாங்கியது ஏன்?
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி எழுதியுள்ள சுயசரிதை புத்தகத்தின் வெளியீட்டில் முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
‘Belonging: A Journey of Love’ என்ற 544 பக்க புத்தகத்தை பெங்குவின் ரேண்டம் ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் ஆல்பிரட் ஏ. நோப் பதிப்பகம் வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தது. நவம்பர் 10ஆம் தேதி புத்தகம் வெளியாகும் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
சோனியா காந்தியின் இப்புத்தகம் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் அரசியல் பயணத்தை மையமாக கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இத்தாலியில் சிறுவயது மற்றும் இளமைக்காலம், பிரிட்டனில் ராஜீவ் காந்தியை சந்தித்து காதலித்தது, பின்னர் அவரை திருமணம் செய்து இந்தியாவுக்கு வந்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு அனுபவங்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்திரா காந்தியுடனான முதல் சந்திப்பு, இந்திய கலாசாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள சோனியா மேற்கொண்ட முயற்சிகள், ஹிந்தி கற்றது, சேலை அணிந்த அனுபவம், இந்திரா காந்தி படுகொலைக்கு பிறகு ராஜீவ் காந்தி பிரதமரானது போன்ற முக்கிய நிகழ்வுகளும் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதற்கிடையில், புத்தகத்தின் சில பகுதிகளில் மாற்றம் செய்யவும், குறிப்பிட்ட சில தகவல்களை நீக்கவும் பதிப்பகம் கேட்டதாகவும், அதற்கு சோனியா காந்தி சம்மதிக்காததால் வெளியீட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து பெங்குவின் நிறுவனம் விலக முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது ஹார்பர் காலின்ஸ் இந்தியாவுடன் புதிய ஒப்பந்தம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை இறுதிக்கட்டத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
Edited by Siva