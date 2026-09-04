சோனியா காந்தி சுயசரிதை புத்தகத்தை வேறொரு நிறுவனம் வெளியிட இருப்பதாக அறிவிப்பு.. எப்போது ரிலீஸ்?
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்றுபுத்தகமான Belonging: A Journey of Love நூலை இந்தியாவில் HarperCollins India வெளியிட உள்ளது. நவம்பர் 10-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் இந்த நூல், சோனியா காந்தியின் இத்தாலி குழந்தைப் பருவம் முதல் இந்திய அரசியலின் மையத்தில் அவர் பயணித்த பல ஆண்டுகள் வரையிலான வாழ்க்கையை பதிவு செய்கிறது.
போருக்கு பிந்தைய இத்தாலியில் வளர்ந்தது, இந்தியா வந்தது, முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியுடனான திருமணம், அதன் பின்னர் பல ஆண்டுகள் இந்திய அரசியலில் முக்கிய பங்காற்றியது உள்ளிட்ட அனுபவங்கள் இந்த நினைவுக் குறிப்பில் இடம்பெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் அரசியல் பயணத்தை உள்ளிருந்து பார்க்கும் வாய்ப்பை இந்த நூல் வழங்கும் என HarperCollins தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையே, முதலில் Penguin Random House India இந்த நூலை இந்தியாவில் வெளியிடுவதாக இருந்த நிலையில், பின்னர் அந்த வெளியீடு நடைபெறவில்லை. நூலின் சில பகுதிகளில் மாற்றங்கள் மற்றும் நீக்கங்கள் தொடர்பாக இரு தரப்புக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
இதையடுத்து காங்கிரஸ் தலைவர்கள், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் இந்தியா-சீனா உறவுகள் தொடர்பான பகுதிகளை நீக்க அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டினர். ஆனால் வெளிப்புற அழுத்தம் எதுவும் இல்லை என்றும், குறிப்பிட்ட ஒரு விவகாரத்தில் மட்டுமே உடன்பாடு ஏற்படவில்லை என்றும் Penguin India விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இந்நிலையில், சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை புத்தகத்தை HarperCollins வெளியிடும் அறிவிப்பு இந்த விவகாரத்தில் புதிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது. நூல் வெளியாகும் போது அதில் இடம்பெறும் அரசியல் தகவல்கள் மீண்டும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva