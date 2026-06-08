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Last Modified: Monday, 8 June 2026 (13:33 IST)

4 வருடம் ரகசிய காதல்!.. மாமியாரை திருமணம் செய்த மருமகன்!.. வெளியான வீடியோ

son in law
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (13:33 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (13:35 IST)
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மனித மனங்கள் விசித்திரமானது. அதனால்தான் மனித உறவுகளுக்கு இடையேயும் அவ்வப்போது ஆச்சரியமான, விசித்திரமான சம்பவங்களும் நடக்கும். உறவு முறையை மீறி தங்கையுடன் அண்ணனுக்கு காதல், மருமகளுக்கும் மாமனாருக்கும் காதல், கணவரின் தம்பியோடு பெண்ணுக்கு காதல் என பல விஷயங்களை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.
 
இந்த நிலையில்தான் மருமகனும் மாமியாரும் சில வருடங்கள் காதலித்து தற்போது திருமணம் செய்து கொண்ட உத்தர பிரதேச மாவட்டம் கான்பூரில் நடந்திருக்கிறது. இருவரும் நீதிமன்றத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டு அதற்கான சான்றிதழை காட்டும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இந்த சம்பவம் உண்மைதான் என்றாலும் இது தொடர்பாக யாரும் காவல் நிலையத்தில் இதுவரை புகார் அளிக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.
 
கடந்த நான்கு வருடங்களாக மாமியாருடன் ரகசிய உறவில் இந்த மருமகன் இதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாது என முடிவெடுத்து மனைவியை பிரிந்து மாமியாரை முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது. கழுத்தில் தாலியுடன், கையில் திருமண சான்றிதழை வைத்துக்கொண்டு ஜோடியாக அவர்கள் வெளியிட்ட வீடியோவால் நெட்டிசனங்களும், அவர்களின் குடும்பத்தினரும் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள்.

 

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