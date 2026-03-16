கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் சாப்ட்வேர் எஞ்சினியர்.. மாத செலவு ரூ.82,000?
கோவாவில் தனியாக வசிக்கும் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர், தனது மாதந்திர வாழ்க்கை செலவுகள் குறித்த விவரங்களை பகிர்ந்துள்ளது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுஸ்ரீ ஜோஷி என்ற அந்தப் பெண், கோவாவில் ஒரு சுதந்திரமான வாழ்க்கையை பராமரிக்க மாதம் சுமார் 82,000 ரூபாய் செலவாவதாக தெரிவித்துள்ளார். இதில் அவரது முக்கிய செலவுகளாக வீட்டு வாடகை 26,000 ரூபாயும், கார் தவணை 25,000 ரூபாயும் உள்ளன. இவை தவிர உணவு மற்றும் மளிகைக்கு 7,000 ரூபாயும், பெட்ரோலுக்கு 3,000 ரூபாயும் செலவிடுகிறார்.
மின்சாரம், வைஃபை உள்ளிட்ட இதர தேவைகளுக்கு 6,000 ரூபாயும், ஜிம் மற்றும் சுய பராமரிப்பு பயணங்களுக்கு 16,000 ரூபாயும் ஒதுக்குகிறார். ஒரு தரமான வாழ்க்கை முறைக்கு இவ்வளவு செலவாவது ஆச்சரியத்தை அளிப்பதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அதேசமயம், தான் ஒரு Content Creator ஆக இருப்பதாலும், பல்வேறு நிறுவனங்களின் விளம்பரங்கள் மூலமும் ஒப்பனை பொருட்கள் மற்றும் உணவக செலவுகளில் ஓரளவு மிச்சப்படுத்துவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். கோவாவிற்கு குடிபெயர நினைக்கும் பலருக்கு இந்த செலவு குறித்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
