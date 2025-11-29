சனி, 29 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (11:19 IST)

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் திடீர் ஒத்திவைப்பு: சஸ்பென்ஸ் தரும் 'கண் திருஷ்டி' எமோஜி!

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமணம் திடீர் ஒத்திவைப்பு: சஸ்பென்ஸ் தரும் 'கண் திருஷ்டி' எமோஜி!
இந்தியா உலக கோப்பையை வெல்லக் காரணமாக இருந்த கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம் இப்போது வதந்திகளின் மையமாகியுள்ளது. இசை அமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சாலுக்கும் ஸ்மிருதிக்கும் நவம்பர் 23 அன்று நடைபெறவிருந்த திருமணம் திடீரென ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
 
திருமண நாளன்று ஸ்மிருதியின் தந்தை ஸ்ரீனிவாஸ் உடல்நல குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அடுத்த நாள், பலாஷும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதால், ஆரோக்கிய அவசரநிலை காரணமாக திருமணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாக ஸ்மிருதியின் மேலாளர் அறிவித்தார்.
 
ஆனால், இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து ஸ்மிருதி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்த திருமணம் தொடர்பான அனைத்து பதிவுகளையும் நீக்கியது சமூக வலைதள பயனர்களிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
இருவரும் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினாலும், புதிய திருமண தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இதற்கிடையில், ஸ்மிருதி மற்றும் பலாஷ் இருவரும் தங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பயோவில் 'கண் திருஷ்டி' எமோஜியை பதிவிட்டுள்ளது இந்த விவகாரத்தின் சஸ்பென்ஸை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு

'டிட்வா' புயல் பாதிப்பு: கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300 இந்தியர்கள் உணவின்றி தவிப்பு'டிட்வா' புயல் காரணமாக இலங்கையில் ஏற்பட்ட கனமழை மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக, சென்னைக்கான விமானச் சேவைகள் கடந்த மூன்று நாட்களாக முடங்கியுள்ளன. இதனால், கொழும்பு விமான நிலையத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட இந்திய பயணிகள் உணவின்றி தவிப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: பவுன் ரூ.95,000-ஐ தாண்டியது!

சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: பவுன் ரூ.95,000-ஐ தாண்டியது!சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,120 அதிகரித்து, மீண்டும் ரூ.95,000 என்ற மைல்கல்லை கடந்தது.

வட தமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 90 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கை

வட தமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 90 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கைஇலங்கை கடல் பகுதியில் உருவான 'டிட்வா' புயல், தற்போது வட தமிழக பகுதியை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து வருகிறது.

இத பண்ணா நீங்கதான் நிரந்த முதலமைச்சர்!.. உதயநிதிக்கு பார்த்திபன் கொடுத்த ஐடியா!...

இத பண்ணா நீங்கதான் நிரந்த முதலமைச்சர்!.. உதயநிதிக்கு பார்த்திபன் கொடுத்த ஐடியா!...முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி கல்லூரி படிப்புக்கு பின் ரெட் ஜெயண்ட் பிக்சர்ஸ் என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி தமிழ் சினிமாவில் புதிய திரைப்படங்களை தயாரித்து வந்தார்

விஜய் முதலமைச்சராவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: கோபியில் செங்கோட்டையன் பேட்டி..!

விஜய் முதலமைச்சராவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது: கோபியில் செங்கோட்டையன் பேட்டி..!அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றி கழகம் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார். அவருக்குத் தவெக-வின் உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக்குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com