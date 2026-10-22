மட்டமான கருத்துகளை தொடர்ந்து பேசி வருகிறார் ராகுல் காந்தி: ஸ்மிருதி இரானி கண்டனம்...
ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட கருத்துகள் குறித்து பாஜக தேசிய பொதுச்செயலாளர் ஸ்மிருதி இரானி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ராகுல் காந்தி பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையிலும், பிற்போக்குத்தனமான சிந்தனையுடனும் நடந்து கொள்வதாக அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். சீருடையில் இருந்த பெண் காவலரிடம் அவர் நடந்துகொண்ட முறையே பெண்களிடம் அவரது உண்மையான மனநிலையை வெளிப்படுத்துவதாக ஸ்மிருதி இரானி சாடியுள்ளார்.
மேலும், அரசியல் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகவே ராகுல் காந்தி இது போன்ற மட்டமான கருத்துகளை தொடர்ந்து பேசி வருவதாகவும், அத்தகைய நபர்களைச் சமூகம் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு பெண்களை ஆண்களின் சொத்தாக கருதுவதாகவும், அரசியலமைப்பை எதிர்ப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டதே இந்த மோதலுக்கு காரணமாகும். ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத்தின் விஜயதசமி உரையை தொடர்ந்து ராகுல் காந்தியின் இந்தக் கருத்துகள் அரசியல் அரங்கில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.