திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 20 அக்டோபர் 2025 (19:00 IST)

தீபாவளி ஸ்பெஷலாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த 6 சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து: என்ன காரணம்?

தீபாவளி ஸ்பெஷலாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த 6 சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து: என்ன காரணம்?
பயணிகளுக்கான முன்பதிவு மிகவும் குறைவாக இருந்ததால், வரும் அக்டோபர் 22 முதல் 29ஆம் தேதி வரை இயக்கப்படவிருந்த 6 சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
 
ரத்து செய்யப்பட்ட 6 ரயில்கள் விவரம் 
 
1. சென்னை சென்ட்ரல் - கோட்டயம் சிறப்பு ரயில் (06121): அக்டோபர் 22ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.10 மணிக்குச் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட இருந்த ரயில் ரத்து.
 
2. கோட்டயம் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06122): அக்டோபர் 23ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.05 மணிக்குக் கோட்டயத்தில் இருந்து புறப்பட இருந்த ரயில் ரத்து.
 
3. செங்கல்பட்டு - நெல்லை அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் (06153): அக்டோபர் 24 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 3 மணிக்குச் செங்கல்பட்டில் இருந்து புறப்பட இருந்த ரயில் ரத்து.
 
4. நெல்லை - செங்கல்பட்டு அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் (06154): அக்டோபர் 24 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 4 மணிக்கு நெல்லையில் இருந்து புறப்பட இருந்த ரயில் ரத்து.
 
5.நாகர்கோவில் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06054): அக்டோபர் 28ஆம் தேதி காலை 9.15 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்பட இருந்த ரயில் ரத்து.
 
6. சென்னை சென்ட்ரல் - நாகர்கோவில் சிறப்பு ரயில் (06053): அக்டோபர் 29ஆம் தேதி அதிகாலை 4.15 மணிக்குச் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட இருந்த ரயில் ரத்து.
 
இந்த ரத்து அறிவிப்பால், பயணிகள் மாற்று பயண ஏற்பாடுகளை செய்துகொள்ளுமாறு கேட்டு கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. சென்னைக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!

வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. சென்னைக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நாளை காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகவுள்ளது. இது அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று, வடதமிழகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2027-ல் ககன்யான் திட்டம்.. அடுத்து இந்தியாவின் விண்வெளி மையம்! - இஸ்ரோ தலைவர் கொடுத்த தகவல்!

2027-ல் ககன்யான் திட்டம்.. அடுத்து இந்தியாவின் விண்வெளி மையம்! - இஸ்ரோ தலைவர் கொடுத்த தகவல்!இஸ்ரோ இந்தியர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தை தொடர்ந்து புதிய விண்வெளி மையத்தை அமைக்க உள்ளதாக அதன் தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி தினத்தில் பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? 23 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!

தீபாவளி தினத்தில் பட்டாசு வெடிக்க முடியாதா? 23 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தில் இன்று பெரும்பாலான இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அரபிக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?

அரபிக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா?தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் தற்போது நிலை கொண்டிருக்கும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் மேலும் வலுப்பெற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

ரூ.1812க்கு ஒரு வருட வேலிடிட்டி.. தினம் 2 ஜிபி டேட்டா.. பி.எஸ்.என்.எல். அசத்தல் திட்டம்..!

ரூ.1812க்கு ஒரு வருட வேலிடிட்டி.. தினம் 2 ஜிபி டேட்டா.. பி.எஸ்.என்.எல். அசத்தல் திட்டம்..!பொதுத்துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பி.எஸ்.என்.எல். தீபாவளியை முன்னிட்டு 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்காக 'சம்மான் சலுகை' என்ற சிறப்பு ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

